سیستم رباتیک جان سربازان زخمی را نجات می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، وزارت دفاع آمریکا در تلاشی برای درمان سربازان زخمی در کوتاهترین زمان ممکن، قراردادی ۴ ساله به ارزش ۷.۲ میلیون دلار با دانشکده پزشکی دانشگاه پیتسبورگ و کارنگی ملون امضا کرده است. طبق این قرارداد محققان دانشگاههای مذکور یک سیستم خودکار مراقبتهای تروما ابداع میکنند که داخل کوله پشتی جای میگیرد.
این سیستم که TRAuma Care In a Rucksack یا (TRACIR) نام دارد با استفاده از حسگرهای پیشرفته، ابزارهای رباتیک و هوش مصنوعی به طور خودکار افراد زخمی در میدانهای جنگ را به طور آنی درمان میکند.
در جراحیهای تروما نکته مهمی به نام «ساعت طلایی» را باید در نظر گرفت. این نکته یک استعاره و بدان معنا است که تثبیت وضعیت و درمان بیمار مبتلا به تروما در مدت زمان کوتاهی پس از زخمی شدن در مرگ و زندگی او تأثیرگذار است.
درهمین راستا سیستم(TRACIR) مدت زمان مورد نیاز برای دریافت درمان را کم میکند. در حقیقت فقط کافی است بیمار روی برانکار قرار گیرد و درمانهای لازم را دریافت کند.
هدف محققان این پروژه ساخت یک بستر رباتیک سخت و نرم است که فرد زخمی را بتوان در آن قرار داد.
درون این بستر طیفی از حسگرهای مختلف به وسیله الگوریتمهای رایانشی وضعیت بیمار را رصد میکنند و درمانهای لازم از جمله دارو و مایعات داخل وریدی را در اختیار فرد زخمی قرار میدهند.
از سوی دیگر سیستم مذکور با استفاده از ماشین یادگیری میتواند وضعیت سربازان را تثبیت و تا رسیدن به بیمارستان آنها را مداوا کند.
این سیستم شامل یک کوله پشتی با جلیقهای بادی و احتمالاً برانکاری تاشو است. این برانکار پس از باز شدن باد میشود.
به گفته محققان علاوه بر موارد فوق میتوان سیستم را به وسیله یک پهپاد برای کوهنوردان زخمی نیز ارسال کرد. علاوه بر آن افراد در زیردریایی و قایقها میتوانند از آن استفاده کنند. حتی در آینده فضانوردان نیز میتوانند در مریخ از آن استفاده کنند.
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