امیدی برای قهرمانی در لیگ برتر نداریم / ضربه مدافع پاس محکم نبود

به گزارش خبرنگارمهر، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس تهران که پس ازتوقف تیمش برابرپاس تهران درجمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم ما خوب بازی می کند اما در رسیدن به گل ناموفق است، ضمن اینکه حریفان به راحتی دروازه ما را بازمی کنند تا نتوانیم نتایج لازم را بدست آوریم.

وی ادامه داد: با توجه به کسب نتیجه مساوی دراین دیداردیگرهیچ امیدی به قهرمانی درلیگ برترنداریم وباید مسابقات جام حذفی را جدی بگیریم تا بتوانیم عدم نتیجه گیری دررقابت های لیگ را با موفقیت دراین جام جبران کنیم.

معدنچی همچین درمورد درگیری اش با بیژن کوشکی که منجر به اخراج مدافع پاس شد تاکید کرد: برای گرفتن توپ به دروازه بان پاس برخورد کردم و کارت زردی که گرفتم درست بود. البته بازیکن پاس پس از آن صحنه به من ضربه زد ولی ضربه اوچندان محکم نبود.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس تهران درپایان تاکید کرد: درسال 85 نتوانستیم نتایج خوبی کسب کنیم ولی مطمئنا قهرمانی ما درجام حذفی باعث می شود هواداران نتایج ضعیف امسال را فراموش کنند.

دیدارتیمهای فوتبال پرسپولیس وپاس ازهفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برترکه عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزارشد با نتیجه مساوی یک بریک به پایان رسید.