وام مسکن کارآیی خود را از دست داده است

به گزارش خبرنگار مهر، بانک عامل بخش مسکن در پی انتشار گزارشی با عنوان «نسخه پیچی غلط برای بازار مسکن / تشدید شکاف طبقاتی نتیجه تسهیلات شناور خرید» در ۲۸ اردیبهشت ماه امسال در خبرگزاری مهر، توضیحاتی به این شرح به دفتر خبرگزاری ارسال کرده که از نظرتان می‌گذرد:

در سال ۱۳۹۴ پس از یک دوره ثبات حدود ۵ ساله در میزان تسهیلات مسکن با معرفی صندوق پس انداز مسکن یکم، سقف تسهیلات مسکن تا ۸ برابر افزایش یافت. برای اولین بار این افزایش سقف تسهیلات بر اساس شهر محل وقوع ملک، به صورت متفاوت دیده شد تا قدرت خرید مشابهی در تمامی شهرها ایجاد شود. برخلاف آنچه قبلاً تصور می‌شد این اقدام کمترین تأثیر را بر افزایش قیمت مسکن داشت و در ماه‌های متمادی افزایش قیمت مسکن حتی کمتر از افزایش نرخ تورم بود. در حال حاضر قطعاً سقف‌های تسهیلاتی موجود متناسب با نیاز بازار نبوده و در حالی که شاهد افزایش بیش از دو برابری قیمت مسکن هستیم، کارایی تسهیلات فعلی کاهش یافته است و نباید انتظار داشت با این شرایط بر خروج از رکود بخش مؤثر واقع شود.

بر اساس همین نیاز، بررسی افزایش سقف تسهیلات مسکن در دستور کار این بانک قرار گرفته تا همچنان زمینه تأمین سرپناه برای گروه‌های هدف (اقشار متوسط جامعه) فراهم و قدرت خرید خانوارها حفظ شود. این افزایش در صورتی که در بستر صندوق پس انداز مسکن باشد (با توجه به تعهدی بودن حساب) نیاز به منابع خارج بانک داشته و منابع داخلی پاسخگوی این موضوع نخواهد بود. اما با استفاده از حساب ممتاز بانک مسکن که تعهدات به مراتب کمتری نسبت به صندوق دارد، می‌توان به این نیاز بازار پاسخ داد و آنچه مدنظر بانک مسکن است، بر همین زمینه استوار است.

در خصوص مطلب عنوان شده مبنی بر انحصار پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک مسکن، لازم است یادآوری گردد که از سال ۱۳۹۴ و بر اساس مصوبه مورخ ۹۴/۰۲/۲۹ شورای پول و اعتبار، امکان اعطای تسهیلات خرید مسکن برای تمامی بانک‌ها فراهم شده، لیکن در عمل و پس از گذشت ۴ سال از مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها تمایل چندانی به اعطای تسهیلات مسکن به ویژه تسهیلات خرید مسکن ندارند. از جمله دلایل این عدم تمایل، سررسید طولانی این نوع تسهیلات بوده که برای بانک‌هایی که امکان اعطای تسهیلات در بازه زمانی به مراتب کوتاه‌تری دارند فاقد توجیه است.

در خصوص اعلام عدم امکان افزایش سقف تسهیلات مسکن در شهریورماه سال گذشته توسط مدیر امور طرح و برنامه این بانک، ذکر این مطلب ضروری است که خبر اعلامی مربوط به افزایش سقف تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم بوده است که در همین گفتار نیز بدان اشاره شد.

در خصوص اتمام طرح مسکن مهر با منابع ناشی از وصول اقساط مسکن مهر، بانک همواره خود را متعهد به تکمیل و واگذاری واحدهای مسکن مهر دانسته و تمام مساعی خود را جهت اتمام پروژه مسکن مهر به عمل آورده است. در همین راستا با شناسایی مشکلات و تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر عملاً زمینه تکمیل و واگذاری بیش از ۱.۸۲۸.۰۰۰ واحد مسکن مهر به متقاضیان فراهم شده است.

در خصوص این مطلب که تحریک تقاضا لزوماً منجر به افزایش تولید نمی‌شود، این بانک نیز بر همین اعتقاد است و باور دارد که در بحث مسکن، غفلت از هر یک از عوامل عرضه و تقاضا و تمرکز صرف بر یک بخش، منجر به شکست سیاست‌ها خواهد شد. بر همین منوال نیز بانک فقط به افزایش سقف تسهیلات خرید نپرداخته و این تسهیلات هم برای خرید و هم برای ساخت قابل استفاده است. از طرفی پیش تر بانک نسبت به افزایش سقف تسهیلات ساخت خود برای سازندگان صلاحیت دار اقدام کرده و در حال حاضر این امکان در شبکه بانک عملیاتی شده است. اما در بحث خرید مسکن، با توجه به دو مؤلفه عدم افزایش سقف تسهیلات خرید همپای تورم و وجود بیش از دو میلیون خانه خالی در بازار، نیاز به افزایش سقف تسهیلات مسکن بیش از پیش احساس می‌شود. لذا خواهشمند است دستور فرمائید طبق قانون مطبوعات نسبت به درج مطلب فوق الاشاره اقدام شود.