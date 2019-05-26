محورهای رایزنی ابومهدی المهندس با معاون مقتدی صدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، ابومهدی المهندس معاون رئیس هیأت حشد شعبی عراق با معاون مقتدی صدر رهبر جریان صدر آخرین تحولات منطقه و تأثیرات آن بر عراق و منافعش را مورد رایزنی قرار داد.

منابع وابسته به گردان‌های صلح وابسته به مقتدی صدر اعلام کردند: ابو مهدی المهندس در بغداد با ابویاسر معاون جهادی رهبر جریان صدر دیدار کرد. در این دیدار ابو حسن الحلفی فرمانده محور صلاح الدین گردان‌های صلح نیز حضور داشت. در این دیدار تحولات منطقه و تأثیرات آن بر عراق و منافعش مورد رایزنی قرار گرفت.

معاون جهادی مقتدی صدر در این دیدا ر بر ضرورت حمایت لجستیک از نیروهای گردان‌های صلح و رفع نیازهای آنها برای ادامه مبارزه با دشمنان عراق تاکید کرد.

از سوی دیگر ابو مهدی المهندس نیز از نقش نیروهای گردان‌های صلح و جانفشانی‌های آنها در طول جنگ با داعش تمجید کرد و از سعی جدی خود برای فراهم کردن نیازهای لجستیکی و دیگر نیازهای گردان‌های صلح خبر داد.