پورشه و ساعت های لوکس، هدیه امامی به متهمان

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمدهادی رضوی دقایقی پیش به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دادگاه، قاضی از وکیل دلاویز خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و از موکلش دفاع کند.

جعفرزاده وکیل مدافع احسان دلاویز در دفاع از موکلش گفت: در جلسات قبل مطالبی در خصوص نفت و قیر مطرح شد که در کیفرخواست هیچ اشاره‌ای به آن نشده بود به همین دلیل بنده هم به آن نمی‌پردازم زیرا تمام بحث ۱۹ جلد این پرونده در رابطه با اخذ تسهیلات و تسهیل مال نامشروع است.



وی افزود: در پرونده‌های کیفری حکم در حدود کیفرخواست مطرح شده صادر می‌شود و به مسائل حاشیه‌ای نمی‌پردازد و براساس ماده ۳۸۲ آئین دادرسی کیفری حکم باید در چهارچوب کیفرخواست صادر شود به همین دلیل دفاعیات بنده نیز براساس کیفرخواست خواهد بود.

جعفرزاده ادامه داد: تنها شعبه‌ای که احکام آن و جزئیات کامل دادگاه در رسانه‌ها منتشر می‌شود همین دادگاه است که ناشی از قدرت و آگاهی قضات آن است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی نیازمند یک آئین دادرسی افتراقی است، گفت: متأسفانه ما چنین چیزی در قوانین نداریم و مبنای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی تنها براساس استجاره از رهبر است.

وکیل مدافع دلاویز بیان کرد: نماینده دادستان باید شرح پرونده را در کیفرخواست مطرح کند نه مسائل سیاسی را تحلیل کند. در جلسه قبل نماینده دادستان به بحث چک‌هایی اشاره کرده که موکل دریافت کرده است اما در بخشی اشاره دارند که هنوز ثابت نشده است که این چک‌ها توسط دلاویز وصول شده است در نتیجه اتهامی به موکلم وارد نیست زیرا اتهام اصلی موکلم اخذ وجوه همین چک‌ها است.

وی افزود: اگر اصل را بر برائت می‌دانیم پس چرا اصرار بر محکومیت دلاویز دارید؟ به نظر بنده علیه موکلم در کیفرخواست مطلبی اشاره نشده است و تنها دلیل اتهامی علیه موکلم اظهارات دیگر متهمان پرونده است.

جعفرزاده وکیل مدافع دلاویز گفت: اظهارات یک متهم دلیل بر محکومیت دیگران نمی‌شود از سوی دیگر اظهارات متهمان در پرونده با هم متناقض است به عنوان مثال در صفحات ۲۱۴ تا ۲۱۷ جلد دوم پرونده تصویر ۱۱ جلد برگ چک وجود دارد که ادعا شد وجه این چک‌ها ۲ میلیارد تومان است که توسط دلاویز اخذ شده است در صورتی که طبق شماره چک‌ها مطرح شده در کیفرخواست ۱۰ فقره از چک‌ها ۲ میلیارد ریال و یک چک هم ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد ریال است که جمع آنها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود.



جعفرزاده تصریح کرد: این مطالب در حالی است که در کیفرخواست گفته شده دلاویز ۲ میلیارد تومان گرفته است و این یک تناقض است. تمام چک‌ها توسط خانم شریف کاظمی امضا و به نام قادری صادر شده است.



وی بیان کرد: فرایند وصول و صدور چک‌ها جز نواقص پرونده است و تقاضا کردیم این نقص رفع شود. ما می‌دانیم که چک‌ها را خانم شریف کاظمی صادر کرده اما نمی‌دانیم چه کسی آنها را وصول کرده است. اظهارات خانم شریف کاظمی با رضوی تناقض دارد زیرا رضوی در صفحه ۳۶۷ جلد سوم پرونده گفته است که وجوه را طی دو فقره چک بانک مسکن صادر شده است و ما می‌بینیم که ۱۰ چک به دو چک تبدیل شده است و در صفحه ۴۸۸ کیفرخواست رضوی گفته است که دلاویز هیچ ارتباطی با بانک سرمایه نداشته است و چک‌ها را تحویل قادری داده است.

وی ادامه داد: امامی از دوستان مشترک دلاویز و رضوی هم گفته است که قادری کارمند او بوده است و چک‌ها از رضوی بابت تبلیغات سریال شاهگوش گرفته شده است زیرا رضوی همیشه تمایل داشته که در پروژه‌های فرهنگی مشارکت داشته باشد.

وی افزود: فرایند پرداخت چنین مبلغی قطعاً باید در دفاتر ادارای آقایان ثبت شده باشد و متأسفانه این دفاتر بررسی نشده اند. نماینده دادستان هم در جلسه قبل گفته است ما می‌دانیم چک‌ها توسط دلاویز وصول نشده است.

وی گفت: دلیل دیگر اتهامی به موکلم شکواییه بانک سرمایه است.

جعفرزاده با اشاره به صفحاتی از کیفرخواست گفت: در صفحات ۷۷۵ تا ۷۷۶ جلد ششم و ۹۸۷ تا ۹۹۱ جلد هشتم شکواییه بانک سرمایه مطرح شده است و در این شکواییه اسمی از دلاویز موکل بنده نیامده است. در شکواییه بانک سرمایه گفته شده است که مبالغی از تسهیلات اخذ شده توسط رضوی در کارهای فرهنگی و سریال شهرزاده خرج شده است.

وی گفت: تناقض دیگر پرونده این است که در شکواییه بانک سرمایه عنوان شده است که ۵ میلیارد تومان از تسهیلات توسط رضوی صرف ساخت فیلم شهرزاده شده است در صورتی که نماینده دادستان آن را ۷/۵ میلیارد تومان مطرح کرده است.

قهرمانی نماینده دادستان تهران در ادامه دفاع از کیفرخواست صادره برای متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: باید نمای کلی در رابطه با نقش دلاویز در پرونده بدهیم. نام دلاویز آویزان بر مجموعه‌های نفتی خارج از کشور است اما در جلسه گذشته ایشان اعلام کرد هیچ نقشی در بانک سرمایه نداشته و ترددش به بانک صرفاً به اتاق آقای بخشایش بوده است.

وی با اشاره به گفته متهم مبنی بر اینکه رفت و آمدم نزد بخشایش به منظور جمع آوری خاطراتش بود، گفت: اگرچه مشتاقیم خاطرات بخشایش در رابطه با ویلای پالم امارات منتشر شود اما باید بگویم بخشایش برای دلاویز در بانک سرمایه حکم صادر کرده بود.

وی ادامه داد: بخشایش دلاویز را به عنوان مدیر روابط عمومی و مشاور خود منصوب کرده بود.

قاضی مسعودی مقام در ادامه سخنان نماینده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: در حالی متهم رفت و آمد خود به بانک سرمایه را قبول ندارد که چندین تن از ارکان بانک سرمایه رفت و آمد او را تأیید می‌کنند.

قهرمانی خطاب به متهم احسان دلاویز گفت: شما اگرچه با پول مردم در تهیه کنندگی هنری تخصص دارید اما نمی‌دانستید در اجرای هنری هم تخصص دارید.

وی در ادامه و با اشاره به حضور دلاویز در مجموعه بانک سرمایه، تصریح کرد: در سال ۹۱ بخشایش، دلاویز را به بانک می‌آورد. دقیقاً از یک ماه پس از آن تیم مشاور مدیرعامل توسط بخشایش منصوب می‌شوند. اعضای این تیم احمد شاهرودی (عضو هیئت مدیره شرکت‌های امامی) محمد امامی (مشاور مدیرعامل بانک سرمایه) آرمان علمایی (مشاور مدیرعامل بانک سرمایه) میثم دهقان (همکار امامی) و فردی به نام اکبری و همچنین مجتبی زهراوی بودند.

وی افزود: مجتبی زهراوی کسی است که در تیم امامی اسناد را امحاء می کرده است. این تیم یک ماه پس از حضور دلاویز همگی در یک روز از سوی بخشایش مدیرعامل زمان بانک سرمایه حکم می‌گیرند. این تیم پس از استقرار به سراغ شرکت‌های کارتن خواب می‌رود.

وی افزود: دلاویز همچنین نامه‌ای با سربرگ بانک سرمایه را امضا می‌کند و حتی در مواردی پیام‌های تبریک را از این طریق ارسال می‌کند. در این مکاتبات وی خود را مشاور ارتباطات و بین الملل بانک سرمایه معرفی می‌کند.

نماینده دادستان تهران با اشاره به اظهارات علی بخشایش در رابطه با احسان دلاویز گفت: بخشایش اعلام کرده که دلاویز را به عنوان مشاور بازاریابی استخدام کرده است. او می‌گوید، دلاویز، امامی و شاهرودی در جهت توسعه بانک به کمیته بازرگانی تشکیل دادند که من به جز دلاویز هیچکدام از آنها را نمی‌شناختم. آشنایی من با دلاویز هم به دفتر آقای صادق. م باز می‌گردد.

قهرمانی به یکی از شرکت‌های متهمان اشاره و تصریح کرد: در چندین مرحله اسناد در بانک سرمایه امحاء شده است. یک بخش مهمی در دوران آقای خانی در بانک سرمایه و بخشی هم به عنوان قاضی به این تیم مشاوره حقوقی می‌دادند امحاشده است. البته هنوز اسنادی وجود دارد که قابل دسترسی است.

نماینده دادستان ادامه داد: در رابطه با مکاتبات و نامه نگاری‌های دلاویز با مکاتبه با شرکت‌های مختلف از جمله شرکت نفتی‌ای که متعلق به برادرش بوده، اشاره کرد. در این نامه‌ها، او خود را مدیر امور ارتباطات و بین المللی بانک سرمایه معرفی می‌کند. حتی در یک مورد او با همین عنوان نامه‌ای به بخشایش ارسال کرده و از موفقیت تیم امامی سخن می‌گوید.

وی با اشاره به این سخن متهم مبنی بر اینکه چک‌ها را من وصول نکردم، خاطرنشان کرد: این چک‌های مضحکی است. قادری کارمند و پادوی امامی بوده و چک‌ها توسط فردی به نام شیرخان وصول شده است. این فرد که از بستگان امامی بوده، دانشجویی بوده که به تهران منتقل شده تا حساب‌هایش مورد استفاده قرار گیرد.

قهرمانی با اشاره به اینکه برای یک جابجایی پول، مبالغ ۱۳ بار می چرخیده، خطاب به دلاویز اظهار داشت: قطعاً مستقیم پول‌ها به حسابتان نیامده است. در رابطه با پول‌هایی که به نحوی صرف خرید اموال برای خود و همسرتان شده، توضیح دهید آیا صرفاً با یک مجله به نام «دیار» به این پول‌ها دست یافتید؟ در مورد پورشه که برایتان خریداری شده هم توضیح دهید.

دلاویز با حضور در جایگاه در واکنش به سخنان نماینده دادستان گفت: شما گفتید که این ماشین را کسی دیگر برای من خریده است اما این در حالی است که من سه فقره چک در این رابطه نشان می‌دهم.

نماینده دادستان در واکنش به این سخن گفت: سه فقره چک صوری است. مبالغ آن ۵۰-۱۰۰ و ۲۶۰ میلیون تومان است.

وی در ادامه خطاب به متهم دلاویز گفت: چک پورشه به مبلغ ۶۶۰ میلیون توسط مهدی محمدی خریداری شده است. در حال حاضر محمدی در بازداشت است. لازم به ذکر است که او وارد کننده خودرو بود که با فردی نام حاجیان کار می کرده است. مابقی هدایایی که امامی به فردی به نام زاهدی و بقیه می داده است، انتقال اسناد آن توسط مهدی محمدی انجام شده و او حق حساب دریافت می کرده است.

همچنین تمام ساعت‌های لوکسی که محمدی به عنوان هدیه به افراد می داده، به دستور محمد امامی بوده است. علاوه بر این واسطه پرداخت رشوه هم همین مهدی محمدی بوده است.

نماینده دادستان تهران به اظهارات مهدی محمدی اشاره و تصریح کرد: او اعلام کرده که در رابطه با خرید پورشه هدیه‌ای بوده که امامی آن را خریداری کرده بود. به منظور انتقال سند هم کپی شناسنامه احسان دلاویز را به من داد. در جلسه‌ای هم اعلام کرده که این هدیه به دلاویز بابت یک دلالی از طریق یکی از بستگانش که فردی سیاسی هم بوده، داده شده است. چک این خودرو به نام فرد دیگری به نام فرشاد صادقی بوده که این فرد هم از کارمندان امامی بود.

وی افزود: مهدی محمدی در ادامه اظهارات خود به یک سفر اشاره می‌کند و می‌گوید به همراه دلاویز، امامی، امیر فرزان راد و هادی رضوی به دعوت امامی به رستورانی در دوبی رفتیم. درآنجا قرار بود معامله‌ای برای خرید یک شرکت انجام شود. در واقع قرار بر این بود تا شرکت بهروز را به رضوی بدهند تا رضوی با گران نمایی آن تهاتر های لازم را انجام دهد اما سر کمیسیون بین رضوی و دلاویز بحث شد و کار به فحش ناموسی هم رسید.

متهم هادی رضوی در واکنش به این سخنان نماینده دادستان گفت: قرار بود یک شرکت غذایی را بخرند که این اتفاق انجام نشد. قضیه آن هم مربوط به سال ۹۱ است.

در ادامه احسان دلاویز در خصوص خرید پورشه توضیح داد: خودرو توسط شخص خودم آن هم با پول خودم و نه دیگران تهیه شده است.

قهرمانی در واکنش به این سخنان متهم خطاب به وی اظهار داشت: با پول مجله که نمی‌توان این همه ملک، ماشین خرید. پول این ماشین را از کجا آوردید؟ دلاویز پاسخ داد: آن قضیه مربوط به اوج فروش سریال شاهگوش بود. در آن دوران باکس تبلیغاتی شاهگوش سود بسیار بالایی داشت. البته که من پیشتر درباره شلختگی‌های مالی امامی نکاتی را گفته بودم.

در ادامه قاضی خطاب به متهم گفت: خودرویی ابتیاع شده است چرا چک در وجه فردی به نام قادری بوده است که متهم پاسخ داد: قادری همه امورات را انجام می‌داد. من مهدی محمدی را نمی‌شناختم.

نماینده دادستان در واکنش به سخنان متهم گفت: عکس‌های دسته جمعی شما در دوبی همگی موجود است.

دلاویز ادامه داد: در آن زمان با پول خودم پورشه خریدم. البته در کل ماجرا دو پورشه خریداری شود یکی از فردی به نام بهشتی خریداری شد.

قهرمانی در واکنش به سخنان متهم اظهار داشت: بابت آن آقایی که در مجلس می‌نشیند این ماشین پرداخت شده است. سند آن هم به میزان ۶۶۰ میلیون بوده است.

دلاویز در رابطه با حضورش در بانک سرمایه گفت: نقشی در بانک سرمایه نداشتم. البته حکم‌های مختلفی برایم صادر می‌شد که خودم از آن بی خبر بودم.

وی با اشاره به موضوع ثبت خاطرات بخشایش توضیح داد: من نگفتم که برای نوشتن خاطرات به دفتر بخشایش رفتم. البته قرار بود در مورد فعالیت‌های سیاسی سال‌ها پیش بخشایش در آذربایجان صحبت‌هایی کنیم. مکاتباتی هم که در دادگاه مورد استناد قرار گرفت را قبول ندارم و آنها را جعلی می دانم. بنده در هیچ شعبه‌ای به جز شعبه‌ای که در آن حساب داشتم پایم را نگذاشته ام.

قاضی مسعودی مقام با ختم جلسه گفت: جلسه بعدی که ۱۸ خردادماه برگزار می‌شود به اخذ آخرین دفاعیات از متهمان هادی رضوی و احسان دلاویز اختصاص خواهد داشت.