رکورد فروش بلیت و تماشاگر در برادوی شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، نمایش‌های درام و موزیکال پرفروش «کشتن مرغ مقلد» و «جهنم» موجب شد تا فروش بلیت در برادوی در فصل ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ رکورد بشکند.

در این فصل تماشاگران تئاتر برادوی به رقم ۱۴.۷۷ میلیون نفر رسید و فروش بلیت نیز به رقم ۱.۸۳ میلیارد افزایش یافت.

به این ترتیب فصلی که پشت سر گذاشته شد رشدی ۷.۸ درصدی را نسبت به فصل قبل‌تر خود ثبت کرد و از رقم ۱.۷ میلیارد دلار فصل ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ بالاتر رفت.

در عین حال افزایش ۷.۱ درصدی در میزان تماشاگران نیز مشاهده شده و شمار تماشاگران از ۱۳.۷۹ میلیون نفر فصل پیش به رقم فعلی افزایش یافته است.

این آمار از ۲۸ ماه می ۲۰۱۸ تا ۲۶ ماه می ۲۰۱۹ را پوشش می‌دهد.

در فصلی که پشت سر گذاشته شد نمایش‌های موفق دیگری نیز روی صحنه رفتند که شامل «این را بسوزان»، «توتسی» و «شبکه» هستند. نمایش‌های پرطرفدار و مردم پسندی چون «هری پاتر و بچه نفرین شده» و «همیلتون» که فصل پیش کار خود را شروع کرده بودند نیز همچنان به کار خود ادامه دادند.

به این ترتیب رکورد پرفروش‌ترین و پرمخاطب‌ترین فصل برادوی در تاریخ ثبت شد.

البته گفته شده که افزایش قیمت بلیت هم در این فصل وجود داشته و بیشتر نمایش‌های درام و موزیکال با بلیت ۱۰۰ دلاری روی صحنه رفته‌اند.

همه اینها نشان دهنده این امر است که در موقعیتی که حتی فیلم‌ها به راحتی استریم می‌شوند و در خانه امکان تماشای آنها وجود دارد، مردم روز به روز به تماشای تئاتر علاقه‌مندتر می‌شوند.

در فصلی که پشت سر گذاشته شد برادوی میزبان ۳۸ نمایش جدید بود که ۱۳ عنوان آنها موزیکال بودند (۱۱ مورد اورجینال و ۲ مورد بازسازی) و ۲۱ مورد غیرموزیکال بودند (۱۴ اورجینال و ۷ مورد بازسازی). ۴ نمایش هم به عنوان ویژه روی صحنه رفتند.

گفته شده با همه اینها تنها ۳۰ درصد نمایش‌ها به سوددهی رسیدند و این آمار گرچه ممکن است بر کل صنعت نمایش تاثیر بگذارد اما بیشتر نمایش‌ها تلاش داشتند تا خودشان را بالای خط قرمز برسانند.