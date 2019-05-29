فیس بوک و توئیتر حساب های کاربری مرتبط با ایران را حذف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، فیس بوک و توئیتر اعلام کرده‌اند حساب‌های کاربری مرتبط با ایران را حذف کرده‌اند.

شبکه اجتماعی فیس بوک ۵۱ حساب کاربری، ۳۶ صفحه و ۷ گروه در پلتفرم خود و همچنین ۳ حساب کاربری در اینستاگرام را حذف کرده است.

توئیتر نیز اعلام کرده شبکه ای از ۲۸۰۰ حساب کاربری منتسب به ایران را از آغاز ماه می تاکنون حذف کرده است.

به گفته فیس بوک پست وبلاگی شرکت امنیتی «فایر آی» جرقه حذف این حساب‌های کاربری را زده است. این شرکت امنیتی در یک پست امنیتی اعلام کرده بود برخی حساب‌های کاربری در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی آمریکا در ۲۰۱۸ میلادی در حمایت از ایران مطالبی را منتشر می کرده‌اند.

لی فاستر یکی از محققان امنیتی شرکت فایر این حساب‌های کاربری را گزارش کرده است. او در این باره نوشته: ما شبکه ای از حساب‌های کاربری را رصد کردیم که از ایران حمایت می‌کنند. اما ما در موقعیتی نیستیم که بتوانیم منبع این حساب‌ها را تعیین کنیم. تحقیقات در این باره ادامه دارد.