نام دلاویز، آویزان مجموعه های نفتی بود/خرید پورشه به عنوان کادو

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمانی نماینده دادستان تهران در ادامه دفاع از کیفرخواست صادره برای متهمان پرونده بانک سرمایه در پنجمین جلسه دادگاه متهمان گفت: باید نمای کلی در رابطه با نقش دلاویز در پرونده بدهیم. نام دلاویز آویزان بر مجموعه‌های نفتی خارج از کشور است اما در جلسه گذشته ایشان اعلام کرد هیچ نقشی در بانک سرمایه نداشته و ترددش به بانک صرفاً به اتاق آقای بخشایش بوده است.

وی با اشاره به گفته متهم مبنی بر اینکه رفت و آمدم نزد بخشایش به منظور جمع آوری خاطراتش بود، گفت: اگرچه مشتاقیم خاطرات بخشایش در رابطه با ویلای پالم امارات منتشر شود اما باید بگویم بخشایش برای دلاویز در بانک سرمایه حکم صادر کرده بود.

وی ادامه داد: بخشایش دلاویز را به عنوان مدیر روابط عمومی و مشاور خود منصوب کرده بود.

قاضی مسعودی مقام در ادامه سخنان نماینده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: در حالی متهم رفت و آمد خود به بانک سرمایه را قبول ندارد که چندین تن از ارکان بانک سرمایه رفت و آمد او را تأیید می‌کنند.

قهرمانی خطاب به متهم احسان دلاویز گفت: شما اگرچه با پول مردم در تهیه کنندگی هنری تخصص دارید اما نمی‌دانستید در اجرای هنری هم تخصص دارید.

وی در ادامه و با اشاره به حضور دلاویز در مجموعه بانک سرمایه، تصریح کرد: در سال ۹۱ بخشایش، دلاویز را به بانک می‌آورد. دقیقاً از یک ماه پس از آن تیم مشاور مدیرعامل توسط بخشایش منصوب می‌شوند. اعضای این تیم احمد شاهرودی (عضو هیئت مدیره شرکت‌های امامی) محمد امامی (مشاور مدیرعامل بانک سرمایه) آرمان علمایی (مشاور مدیرعامل بانک سرمایه) میثم دهقان (همکار امامی) و فردی به نام اکبری و همچنین مجتبی زهراوی بودند.

وی افزود: مجتبی زهراوی کسی است که در تیم امامی اسناد را امحاء می کرده است. این تیم یک ماه پس از حضور دلاویز همگی در یک روز از سوی بخشایش مدیرعامل زمان بانک سرمایه حکم می‌گیرند. این تیم پس از استقرار به سراغ شرکت‌های کارتن خواب می‌رود.

وی افزود: دلاویز همچنین نامه‌ای با سربرگ بانک سرمایه را امضا می‌کند و حتی در مواردی پیام‌های تبریک را از این طریق ارسال می‌کند. در این مکاتبات وی خود را مشاور ارتباطات و بین الملل بانک سرمایه معرفی می‌کند.

نماینده دادستان تهران با اشاره به اظهارات علی بخشایش در رابطه با احسان دلاویز گفت: بخشایش اعلام کرده که دلاویز را به عنوان مشاور بازاریابی استخدام کرده است. او می‌گوید، دلاویز، امامی و شاهرودی در جهت توسعه بانک به کمیته بازرگانی تشکیل دادند که من به جز دلاویز هیچکدام از آنها را نمی‌شناختم. آشنایی من با دلاویز هم به دفتر آقای صادق. م باز می‌گردد.

قهرمانی به یکی از شرکت‌های متهمان اشاره و تصریح کرد: در چندین مرحله اسناد در بانک سرمایه امحاء شده است. یک بخش مهمی در دوران آقای خانی در بانک سرمایه و بخشی هم به عنوان قاضی به این تیم مشاوره حقوقی می‌دادند امحا شده است. البته هنوز اسنادی وجود دارد که قابل دسترسی است.

نماینده دادستان ادامه داد: در رابطه با مکاتبات و نامه نگاری‌های دلاویز با مکاتبه با شرکت‌های مختلف از جمله شرکت نفتی‌ای که متعلق به برادرش بوده، اشاره کرد. در این نامه‌ها، او خود را مدیر امور ارتباطات و بین المللی بانک سرمایه معرفی می‌کند. حتی در یک مورد او با همین عنوان نامه‌ای به بخشایش ارسال کرده و از موفقیت تیم امامی سخن می‌گوید.

وی با اشاره به این سخن متهم مبنی بر اینکه چک‌ها را من وصول نکردم، خاطرنشان کرد: این چک‌های مضحکی است. قادری کارمند و پادوی امامی بوده و چک‌ها توسط فردی به نام شیرخان وصول شده است. این فرد که از بستگان امامی بوده، دانشجویی بوده که به تهران منتقل شده تا حساب‌هایش مورد استفاده قرار گیرد.

قهرمانی با اشاره به اینکه برای یک جابجایی پول، مبالغ ۱۳ بار می چرخیده، خطاب به دلاویز اظهار داشت: قطعاً مستقیم پول‌ها به حسابتان نیامده است. در رابطه با پول‌هایی که به نحوی صرف خرید اموال برای خود و همسرتان شده، توضیح دهید آیا صرفاً با یک مجله به نام «دیار» به این پول‌ها دست یافتید؟ در مورد پورشه که برایتان خریداری شده هم توضیح دهید.

دلاویز با حضور در جایگاه در واکنش به سخنان نماینده دادستان گفت: شما گفتید که این ماشین را کسی دیگر برای من خریده است اما این در حالی است که من سه فقره چک در این رابطه نشان می‌دهم.

نماینده دادستان در واکنش به این سخن گفت: سه فقره چک صوری است. مبالغ آن ۵۰-۱۰۰ و ۲۶۰ میلیون تومان است.

وی در ادامه خطاب به متهم دلاویز گفت: چک پورشه به مبلغ ۶۶۰ میلیون توسط مهدی محمدی خریداری شده است. در حال حاضر محمدی در بازداشت است. لازم به ذکر است که او وارد کننده خودرو بود که با فردی نام حاجیان کار می کرده است. مابقی هدایایی که امامی به فردی به نام زاهدی و بقیه می داده است، انتقال اسناد آن توسط مهدی محمدی انجام شده و او حق حساب دریافت می کرده است.

همچنین تمام ساعت های لوکسی که محمدی به عنوان هدیه به افراد می داده، به دستور محمد امامی بوده است. علاوه بر این واسطه پرداخت رشوه هم همین مهدی محمدی بوده است.

نماینده دادستان تهران به اظهارات مهدی محمدی اشاره و تصریح کرد: او اعلام کرده که در رابطه با خرید پورشه هدیه ای بوده که امامی آن را خریداری کرده بود. به منظور انتقال سند هم کپی شناسنامه احسان دلاویز را به من داد. در جلسه ای هم اعلام کرده که این هدیه به دلاویز بابت یک دلالی از طریق یکی از بستگانش که فردی سیاسی هم بوده، داده شده است. چک این خودرو به نام فرد دیگری به نام فرشاد صادقی بوده که این فرد هم از کارمندان امامی بود.

وی افزود: مهدی محمدی در ادامه ا ظهارات خود به یک سفر اشاره می کند و می گوید به همراه دلاویز، امامی، امیر فرزان راد و هادی رضوی به دعوت امامی به رستورانی در دوبی رفتیم. درآنجا قرار بود معامله ای برای خرید یک شرکت غذایی انجام شود. در واقع قرار بر این بود تا شرکت بهروز را به رضوی بدهند تا رضوی با گران نمایی آن تهاتر های لازم را انجام دهد اما سر کمیسیون بین رضوی و دلاویز بحث شد و کار به فحش ناموسی هم رسید.

متهم هادی رضوی در واکنش به این سخنان نماینده دادستان گفت: قرار بود یک شرکت غذایی را بخرند که این اتفاق انجام نشد. قضیه آن هم مربوط به سال ۹۱ است.

در ادامه احسان دلاویز در خصوص خرید پورشه توضیح داد: خودرو توسط شخص خودم آن هم با پول خودم و نه دیگران تهیه شده است.

قهرمانی در واکنش به این سخنان متهم خطاب به وی اظهار داشت: با پول مجله که نمی توان این همه ملک، ماشین خرید. پول این ماشین را از کجا آوردید؟ دلاویز پاسخ داد: آن قضیه مربوط به اوج فروش سریال شاهگوش بود. در آن دوران باکس تبلیغاتی شاهگوش سود بسیار بالایی داشت. البته که من پیشتر درباره شلختگی های مالی امامی نکاتی را گفته بودم.

در ادامه قاضی خطاب به متهم گفت: خودرویی ابتیاع شده است چرا چک در وجه فردی به نام قادری بوده است که متهم پاسخ داد: قادری همه امورات را انجام می داد. من مهدی محمدی را نمی شناختم.

نماینده دادستان در واکنش به سخنان متهم گفت: عکس های دسته جمعی شما در دوبی همگی موجود است.

دلاویز ادامه داد: در آن زمان با پول خودم پورشه خریدم. البته در کل ماجرا دو پورشه خریداری شود یکی از فردی به نام بهشتی خریداری شد.

قهرمانی در واکنش به سخنان متهم اظهار داشت: بابت آن آقایی که در مجلس می نشیند این ماشین پرداخت شده است. سند آن هم به میزان ۶۶۰ میلیون بوده است.

دلاویز در رابطه با حضورش در بانک سرمایه گفت: نقشی در بانک سرمایه نداشتم. البته حکم های مختلفی برایم صادر می شد که خودم از آن بی خبر بودم.

وی با اشاره به موضوع ثبت خاطرات بخشایش توضیح داد: من نگفتم که برای نوشتن خاطرات به دفتر بخشایش رفتم. البته قرار بود در مورد فعالیت های سیاسی سالها پیش بخشایش در آذربایجان صحبت هایی کنیم. مکاتباتی هم که در دادگاه مورد استناد قرار گرفت را قبول ندارم و آنها را جعلی می دانم. بنده در هیچ شعبه ای به جز شعبه ای که در آن حساب داشتم پایم را نگذاشته ام.

قاضی مسعودی مقام با ختم جلسه گفت: جلسه بعدی که ۱۸ خردادماه برگزار می شود به اخذ آخرین دفاعیات از متهمان هادی رضوی و احسان دلاویز اختصاص خواهد داشت.