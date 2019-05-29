به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در پنجمین سخنرانی از سلسله سخنرانی‌های خود در امامزاده علی‌اکبر چیذر اظهار کرد: علمای ما برگرفته از ادله روایی و سنت جاریه بیان می‌کنند شب قدر شب استغفار است و در اینکه شب بیست و سوم شب تاکید و مهر سرنوشت است، همه اتفاق دارند.

وی با بیان اینکه سرنوشت انسان در طول سال در شب قدر رقم می‌خورد و این سرنوشت به دست ما رقم می‌خورد، افزود: رحمانیت و رحیمیت خداوند ما را شامل می شود و فقط باید ظرفیت خود را افزایش دهیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: شب قدر شب توبه است، توبه شرایطی دارد و این است که عزم جدی برای بازگشت به گناه نداشته باشیم؛ تمرین و ریاضت بکشیم تا دیگر آن گناه را تکرار نکنیم، حق الناس را بپردازیم و توجه به حق والدین داشته باشیم که این مسئله واجب است.

خاموشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه شهید و اهمیت شهادت عنوان کرد: خداوند می‌فرمایند من جانشین آن شهید در خانواده‌اش هستم، هرکسی خانواده آن شهید را مورد ناراحتی قرار دهد انگار مرا مورد آزار قرار داده است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه شهدا تابلوی تمام نمای بندگی، خشیت الهی و ایمان به غیب هستند، گفت: ما در مقابل خداوند خود را کوچک می‌دانیم چون خدا عظیم است، سمیع است، علیم است، صفات جمالیه دارد، رحیم است، از رگ گردن به ما نزدیک است، و نیات بد و خوب ما را می‌داند پس چرا در مقابل این خداوند کرنش نکنیم.

حجت‌الاسلام خاموشی یادآور شد: کسانی که از خداوند ترس دارند، عالمان خداوند هستند و در درجه خشیت الهی بالاترین درجه را حضرت علی (ع) دارد؛ عالمان باطن دنیا را می‌بینند و کسانی خشیت دارند که علم غیب داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این آیات سوره ملک «إِنَّ الَّذینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ کَبیرٌ» و «إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ غَیْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بَصیرٌ بِما تَعْمَلُونَ» «وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِکُلِّ أَوَّابٍ حَفِیظٍ مَّنْ خَشِیَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَیْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِیبٍ» گفت: اگر می خواهید قلبتان در اختیار خدا باشد باید اهل خشیت و ایمان به غیب داشته باشید؛ انسان‌هایی خشیت دارند که علم، ایمان و عمل صالح داشته باشند.

رئیس هیئت امنای سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه وحی قرآن از غیب بوده، ملائکةالله غیب هستند، معاد غیب است، خدا غیب است و ما باید ایمان به غیب داشته باشیم، گفت: همه ما باید ایمان به ظهور، رجعت و غیب داشته باشیم.