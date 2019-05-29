زمامدار نباید اهل تجمل، اسراف و دنیاطلبی باشد/ عدالت امیرالمومنین

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم شهادت حضرت امیرالمومنین امام علی (ع) همراه با عزاداری و زنجیرزنی و با سخنرانی امام جمعه کازرون در مسجد جامع شهدا این شهر برگزار شد.

حجت الاسلام خرسند با بیان اینکه باید از دوران کوتاه حکومت امیرالمومنین (ع)، اخلاق سیاسی و زمامداری را بیاموزیم گفت: از جمله درس‌های حکومت آن حضرت، پرهیز از پیمان شکنی و دوری از فریبکاری و خیانت‌کاری است.

وی افزود: متأسفانه اینگونه خصلت‌های ناپسند در بین برخی حکام بسیار متداول است، که رسیدن به هدف وسیله را توجیه می‌کند. اما امیرالمومنین (ع) تا جایی که توانست با این سنت‌های غلط مبارزه کرد.

امام جمعه کازرون با بیان اینکه پرهیز از دروغ و وعده‌های دروغین از دیگر سیاستهای امیرالمومنین (ع) در دوران حکومت آن حضرت بود گفت: ایشان همچنین نسبت به امتش مهربان بود و پدری می‌کرد. در صورتی که در مقابل دشمن و کفار، سخت و شدید بود.

وی ادامه داد: ایشان خود را خادم مردم می‌دانست، لذا ظلم نمی‌کرد. چرا که ظلم برای زمانی است که انسان وابسته به پست و قدرت باشد.

وی گفت: اگر دیدگاه زمامداران به عناوین و حکومت همچون امام علی (ع) باشد که ارزشی برای پست و مقام دنیوی قائل نبودند، کسی ظلم و حق‌کشی نمی‌کند.

حجت الاسلام خرسند اظهار کرد: این درحالی است که غرب با وجود سر دادن شعار حقوق بشر، تنها رفاه و حقوق را برای خود می‌خواهد. چنانچه اگر در کشوری اسلامی بمب‌گذاری شود و هزاران نفر کشته شوند، اشکالی ندارد اما اگر یک شهروند در غرب کشته شود، که البته همان هم ناشایست است، چه غوغایی به پا می‌کنند.

وی اضافه کرد: عفو و گذشت از دیگر خصوصیت‌های حکومت‌داری امیرالمومنین (ع) بود که در مواجهه با دشمن نیز اگر لازم می‌بود بخشش داشت.

امام جمعه کازرون با برشمردن زهد آن حضرت به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های زمامداری گفت: در دوران پیش از حکومت ایشان قبح بیت‌المال‌خوری ریخته و عادی شده بود. اما امام علی (ع) با این صفت نادرست مقابله و برخورد کردند و خودشان در نهایتِ زهد و پرهیزکاری حکومت کرد.

وی با ابراز تأسف از اینکه می‌بینیم برخی با رسیدن به پست و منصبی، نوع زندگی‌شان کاملاً عوض می‌شود تصریح کرد: دیدگاه امام و رهبری نیز همچون دیدگاه امیرالمومنین (ع) بود و ایشان همواره زاهدانه زندگی داشته و دارند. بزرگانی نیز هم اکنون با وجود داشتن مقام و منصب از گذشته تاکنون، در خانه‌های معمولی زندگی ساده‌ای را می‌گذرانند.

حجت الاسلام خرسند با تاکید بر اینکه زمامدار نباید اهل تجمل، اسراف و دنیاطلبی باشد گفت: امیرالمومنین (ع) اینگونه نبود و زندگی‌اش مطابق با قشر فقیر جامعه بود.

وی افزود: عدالت امیرالمومنین (ع) از دیگر خصلت حکومتداری ایشان بود که باعث شد دشمنان فراوانی برای ایشان بوجود بیاید که از آن جمله طلحه و زبیر بودند.

امام جمعه کازرون در ادامه با اشاره به اینکه در حکومت‌های مختلف ممکن است مشکلات و مشکل‌سازانی وجود داشته باشند گفت: در جمهوری اسلامی اساس و ریشه که دین و ولایت است، سالم می‌باشد اما شاخ و برگ‌ها بعضاً مشکل پیدا می‌کنند. وقتی شاخ و برگ درختی مشکل دارد، درخت را قطع نمی‌کنند، بلکه شاخ و برگ مشکل‌دار را هرس می‌کنند.

وی با اشاره به جمهوریت نظام اسلامی و انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم مسؤولین توسط مردم گفت: بعضاً مردم انتخاب مناسبی نیز نمی‌کنند و مشکلاتی بوجود می‌آید و می‌گویند چرا رهبری مشکل را درست نمی‌کند. در صورتی که رهبری مسیر اصلی انقلاب را تعیین می‌کند و طبق قانون اختیارات و وظایفی دارد، نه اینکه به هر مسئله جزئی ورود کند.