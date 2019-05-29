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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۸:۰۰

پیام اسماعیل هنیه به سران کشورهای اسلامی شرکت کننده در نشست مکه

پیام اسماعیل هنیه به سران کشورهای اسلامی شرکت کننده در نشست مکه

در پیامی به دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و سران و رهبران کشورهای اسلامی شرکت کننده در چهاردهمین نشست عادی این سازمان، به تشریح خطرات و تهدیدات پیش روی مساله فلسطین پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس خواستار اعلام تحرک اسلامی فوری و سازنده برای دفاع از شهر قدس، مسجد الاقصی و مقدسات اسلامی و مسیحی این شهر و مقابله با سیاست‌های تجاوزکارانه و نژادپرستانه رژیم صهیونیستی و توقف عملیات یهودی‌سازی این رژیم، تقسیم مسجد الاقصی و کوچاندن فلسطینیان شد.

وی امروز چهارشنبه در پیامی به دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و سران و رهبران کشورهای اسلامی شرکت کننده در چهاردهمین نشست عادی این سازمان، به تشریح خطرات و تهدیدات پیش روی مساله فلسطین در سایه تشدید تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در قدس، کرانه باختری و نوار غزه پرداخت.

هنیه ضمن اشاره به جانبداری علنی و همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی و جنایات آن، تصریح کرد که دولت آمریکا نقش مشکوکی دارد و درصدد ارائه طرح‌ها و راهکارهایی سیاسی و اقتصادی با هدف نابودی مساله فلسطین و تضییع حقوق ملت فلسطین است.

وی از سران کشورهای اسلامی خواست در این اجلاس یک موضع اسلامی واحد را برای طرح نقشه راه جهت پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین و احقاق حقوق حقه ملت فلسطین اتخاذ کنند.

اسماعیل هنیه همچنین خواستار اعلام تحرکی فوری و سازنده برای دفاع از قدس شریف و مسجد مبارک الاقصی و دیگر مقدسات اسلامی و مسیحی قدس و مقابله با سیاست‌های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی و توقف تجاوزات و جنایات آن شد.

رئیس دفتر سیاسی حماس بیان کرد: تمامی طرح‌ها و پروژه‌های آمریکا تحت عنوان معامله قرن باطل و مردود است و حقوق ملت فلسطین ثابت و غیرقابل مذاکره است. ملت فلسطین در هر کجا که باشد، اجازه اجرای چنین معامله‌ای را نخواهد داد و با تمامی راهکارهای ممکن از سرزمین و مقدسات خود دفاع می‌کند. حق بازگشت آوارگان فلسطینی به شهر و دیار خود یک حق ثابت و غیرقابل تصرف است.

اسماعیل هنیه خواستار حمایت همه جانبه از آژانس آنروا به منظور ادامه خدمت رسانی به بیش از ۵ میلیون آواره فلسطینی شد و بر مخالفت قاطع با هرگونه طرح برای اسکان آوارگان در خارج از فلسطین و طرح وطن جایگزین تاکید کرد.

هنیه همچنین از سران کشورهای اسلامی خواست در تلاش برای لغو محاصره ظالمانه باریکه غزه و بحران‌های انسانی این باریکه باشند.

کد مطلب 4629009

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