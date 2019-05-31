آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ در روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو و وقوع سیل در برخی مناطق کشور، زمان آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد سال ۹۸ و مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از روزهای پنجشنبه ۵ و جمعه ۶ اردیبهشت ماه ۹۸ به پنجشنبه ۲۳ و جمعه ۲۴ خرداد ۹۸ موکول شد.

در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ تعداد ۶۱۴ هزار و ۶۵۳ نفر برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ ثبت نام کردند که این آمار در مقایسه با سال گذشته ۱۲۱ هزار نفر کاهش دارد.

ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد سال ۹۸ و مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۱ کدرشته امتحانی برای تمامی دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی از روز جمعه ۱۶ آذر آغاز شد و یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷ پایان پذیرفت.

در این بازه زمانی تعداد ۴۵۴ هزار و ۷۳۳ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۳۶ هزار و ۱۱ نفر معادل ۵۰.۹۱ درصد داوطلبان زن و ۲۱۸ هزار و ۷۲۲ نفر معادل ۴۸.۱۰ درصد داوطلبان مرد هستند.

همچنین با تمدید مهلت ثبت نام در فاصله ۲۸ بهمن تا اول اسفند ۹۷ تعداد ۱۵۹ هزار و ۹۲۰ داوطلب ثبت نام کردند.

در مجموع تعداد ۶۱۴ هزار و ۶۵۳ نفر برای شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد سال ۹۸ و مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور ثبت نام کردند که این آمار نسبت به آمار ثبت نام در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد سال ۹۷ تعداد ۱۲۱ هزار و ۷۳۲ کمتر است. در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد سال ۹۷ تعداد ۷۳۶ هزار و ۳۸۵ نفر ثبت نام کرده بودند.