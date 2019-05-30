اختلال دوقطبی فاکتور پرخطر ابتلا به پارکینسون

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری پارکینسون یک مشکل پیشرونده همراه با رعشه در بدن، سفت شدن عضلات و حرکات آهسته است.

در این مطالعه، تیم تحقیق به سرپرستی دکتر «مو هونگ چن» از بیمارستان عمومی تایپه، گزارش سلامت ۵۶ هزار تایوانی را که بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ مبتلا به اختلال دوقطبی تشخیص داده شده بودند را بررسی کردند. این افراد با ۲۲۵ هزار فرد فاقد سابقه اختلال دوقطبی یا بیماری پارکینسون مقایسه شدند. هر دو گروه تا اواخر سال ۲۰۱۱ تحت پیگیری بودند.

در طول این مدت، ۳۷۲ فرد مبتلا به اختلال دوقطبی (یا ۰.۷ درصد) مبتلا به پارکینسون شده بودند. در حالیکه ۲۲۲ نفر (یا ۰.۱ درصد) از افراد فاقد اختلال دوقطبی مبتلا به پارکینسون شدند.

همچنین مطالعه نشان داد افراد مبتلا به اختلال دوقطبی که مبتلا به پارکینسون شدند، در مقایسه با سایر افرادی که مبتلا به پارکینسون شده بودند ۹ سال جوان تر بوده و میانگین سنی شان ۶۴ سال بود.

به گفته محققان، دوره افسردگی یا شیدایی ممکن است تاثیری بر مغز بگذارد که فرد را به مرور زمان در برابر ابتلا به پارکینسون آسیب پذیر نماید.

همچنین بسیاری از داروهای مورداستفاده در درمان اختلال دوقطبی می تواند عامل بروز علائم شبه پارکینسون در افراد باشد.

محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.