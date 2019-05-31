واکنش بارزانی و مقتدی صدر به انفجارهای کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق به انفجارهای کرکوک واکنش نشان داد.

وی افزود: ما به شدت این حملات تروریستی را محکوم می‌کنیم. هدف این اقدامات تروریستی از بین بردن همزیستی میان ساکنان کرکوک است و خطری برای زندگی و آرامش شهروندان محسوب می‌شود.

بارزانی تاکید کرد: مقابله با این حملات تروریستی به ویژه در کرکوک نیازمند اقدام مشترک و همکاری میان نیروهای پیشمرگه و نهادهای اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق با هدف غلبه بر تهدیدات تروریستی و بازگردانیدن کرکوک به وضع طبیعی آن است.

مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق نیز پس از این انفجارها خواستار موضع قاطع دولت عراق شد.

راکان الجبوری استاندار کرکوک نیز ضمن محکوم کردن این انفجارها از گروههای سیاسی خواست که از مواضع تنش زا پرهیز کنند.

اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز ضمن محکوم کردن این انفجارهای تروریستی اعلام کرد: کرکوک پنجشنبه شاهد انفجارهای بزدلانه ای بود که گروههای تروریستی در ورای آن هستند و نمی‌خواهند که کرکوک روی ثبات ببیند. ما ضمن محکوم کردن این اقدامات تروریستی از فرمانده کل نیروهای مسلح می‌خواهیم در طرح‌های امنیتی کرکوک بازنگری کند و نیروهای پیشمرگه را در حمایت از امنیت کرکوک مشارکت دهد.

شایان ذکر است که بر اثر انفجارهای تروریستی کرکوک شماری کشته و زخمی شدند.