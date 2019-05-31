اهمیت بهداشت قاعدگی/ علائم سندروم «پی ام اس» چیست

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه حسینی فلوشیپ نازایی و متخصص زنان و زایمان، درباره بهداشت قاعدگی، اظهار کرد: قاعدگی یا عادت ماهانه، خونریزی در اثر ریزش لایه داخلی رحم است است که به طور منظم از دوران بلوغ تا دوران یائسگی زنان رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه در اکثر دختران پروسه قاعدگی به طور متوسط حوالی سن ۱۲ سالگی رخ می‌دهد، توضیح داد: سن شروع قاعدگی به ژنتیک وابسته است؛ اگر دختری زیر سن ۹ سال قاعده شود، قاعدگی زودرس قلمداد شده و اگر فردی در سن ۱۶ سالگی با وجود کامل شدن صفات ثانویه جنسی، هنوز قاعده نشده باشد، قاعدگی دیررس قلمداد می‌شود.

این متخصص زنان و زایمان، درباره سیکل قاعدگی نرمال توضیح داد: قاعدگی نرمال از ابتدای یک سیکل تا ابتدای سیکل قاعدگی بعدی بین ۲۴ تا ۳۵ روز است.

حسینی با بیان اینکه طول مدت خونریزی نرمال به طور متوسط بین پنج تا هشت روز است، گفت: حجم خونریزی در طول مدت عادت ماهیانه یک زن باید کمتر از ۸۰ سی سی و بیشتر از ۵ سی سی باشد.

وی درباره علائم قاعدگی توضیح داد: ممکن است زنان قبل از شروع قاعدگی علائمی داشته باشند که سندروم «پی ام اس» یا نشانگان پیش از قاعدگی تلقی می‌شود که شامل علائمی همچون تغییر در خلق و خو، احتقان، تحریک پذیری و ورم در ناحیه سینه‌ها می‌شود.

این متخصص زنان و زایمان، با بیان اینکه با شروع قاعدگی ممکن است فرد دچار دردهایی شود، گفت: این دردها در بعضی افراد از ابتدای قاعدگی وجود دارد اما در بعضی از افراد در سال‌های اولیه وجود ندارد و بعد از مدتی به وجود می‌آید که این افراد باید از نظر ابتلاء به بیماری‌های خاصی همچون اندرومتریوز مورد بررسی قرار گیرند.

حسینی با بیان اینکه در طول مدت عادت ماهیانه یکی از مسائلی که باعث بروز ناراحتی در زنان می‌شود دردهای قاعدگی است، گفت: می‌توان این دردها را با مصرف مسکن‌ها تحت نظر پزشک در روز اول و دوم و قبل از شروع خونریزی شدید کاهش داد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت فردی در طول دوره قاعدگی، گفت: اگر حجم خونریزی فردی زیاد است باید در طول روز چند نوبت برای تعویض پد بهداشتی اقدام کند.

حسینی درباره تغذیه مناسب در این دوره توصیه کرد: بهتر است افراد در این دوره از مصرف مواد غذایی که آنها را تحریک کرده و باعث افزایش حجم خونریزی می‌شود پرهیز کنند.

این متخصص زنان و زایمان، با بیان اینکه به علت تغییرات هورمونی در دوره قاعدگی ممکن است در گوارش فرد عوارضی مانند نفخ شکم رخ دهد، گفت: مصرف غذاهای نفاخ ممکن است این عارضه را تشدید کند، از این رو توصیه می‌شود افرادی که در دوره قاعدگی به این عوارض دچار می‌شوند، از مصرف غذاهایی که باعث تحریک سیستم گوارش می‌شود خودداری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت مصرف میوه و سبزیجات در دوره قاعدگی گفت: به افرادی که دچار فقر آهن هستند و دچار خونریزی‌های زیاد می‌شوند، مصرف ترکیباتی که باعث تسریع جذب آهن می‌شوند و همچنین مکمل‌هایی مثل آهن توصیه می‌شود.

این متخصص زنان و زایمان، با بیان اینکه مصرف آهن برای افرادی که دچار کمبود آهن هستند، فقط محدود به دوره قاعدگی نمی‌شود، افزود: اگر فردی کمبود آهن دارد باید دوره درمان خود را کامل کند.

حسینی افزود: بسیار مهم است که فرد مورد بررسی قرار بگیرد تا تشخیص داده شود دچار کم خونی شده است یا خیر و در صورتی که کم خونی تشخیص داده شود، توصیه می‌شود فرد رژیم غذایی پرگوشت داشته باشد و مصرف ویتامین سی را افزایش دهد و در صورت احتیاج به مصرف دارو، دوره درمانی را طی کند.

وی با تاکید بر اهمیت رعایت بهداشت ناحیه تناسلی در دوره قاعدگی، اظهار کرد: رعایت بهداشت این ناحیه باعث جلوگیری از تحریک و حساسیت ناشی از مصرف پدهای بهداشتی می‌شود.

این متخصص زنان و زایمان، درباره برخی باورهای غلط درباره حمام کردن در دوره قاعدگی توضیح داد: برخی از افراد از حمام رفتن در این دوره پرهیز می‌کنند، اما این کار درستی نیست و رعایت بهداشت فردی در طول این مدت حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه انجام حرکات ورزشی می‌تواند باعث تسریع خروج خون شود، گفت: حرکات ورزشی باعث افزایش خونریزی نمی‌شود، بلکه بیشتر یک اثر مکانیکی برای خروج حجم خون دارد، البته ممکن است فردی به علت درد دچار محدودیت در حرکات ورزشی شود، اما در غیر این صورت محدودیتی در انجام حرکات ورزشی وجود ندارد.

حسینی برای کاهش دردهای قاعدگی توصیه کرد: افراد می‌توانند از روش‌های گرما درمانی استفاده کنند، برای درمان‌های داوریی نیز می‌توانند با مشورت پزشک، از داروهایی مانند استامینافون، ایبوبروفن و مفنامیک اسید استفاده کنند.

این متخصص زنان و زایمان، در پایان تاکید کرد: البته نکته مهم درباره مصرف داروها این است که فرد قبل از اینکه درد به اوج خود برسد اقدام به مصرف کند.