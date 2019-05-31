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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۳۸

رئیس سازمان اداری در گفتگو با مهر

منابع مالی جذب پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی تامین شد

منابع مالی جذب پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی تامین شد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: تامین منابع جهت جذب پذیرفته شدگان آزمون استخدامی انجام شده است اما درباره زمانبندی جذب این نیروها، خود دستگاه ها باید تصمیم‌گیری کنند.

جمشید انصاری در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: کارهای مربوط به نتایج آزمون استخدامی انجام شده و مابقی مسائل همچون جذب نیرو بستگی به خود دستگاه دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: برای همه دستگاه‌هایی که آزمون استخدامی داشته‌اند تأمین منابع جهت جذب انجام شده است.

وی ادامه داد: مراحلی همچون مصاحبه و گزینش و انجام سایر مراحل کار باید توسط خود دستگاه‌ها انجام شود.

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال جذب نیرو انجام می‌شود، گفت: دستگاه‌های مربوطه که آزمون برای آنها برگزار شد خودشان باید در این رابطه تصمیم بگیرند.

کد مطلب 4629906
سمیه رسولی

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    نظرات

    • کاربر IR ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      1 0
      پاسخ
      سلام. آیا این تامین بودجه شامل آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در سال 96 هم میباشد؟ یا فقط شامل دستگاه اجرایی می شود؟
      • جوابیه مهر IR ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
        2 0
        با سلام خدمت مخاطبین محترم حتما موضوع از طریق سرویس اقتصاد پیگیری و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      1 0
      پاسخ
      آیا شامل کادر اداری قوه قضاییه هم می شود که 19 ماه بلا تکلیف هستند میشه؟
    • قبول شده قوه IR ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 2
      پاسخ
      سلام. ممنون از شما بابت این خبر. فقط یه سوال اینکه این تامین منابع شامل قوه قصاییه هم میشه؟ ما الان 18 ماهه که آزمون دادیم و مراحلش رو هم کاملی طی کردیم اما به دلیل عدم بودجه هنوز جذب نشدیم با تشکر
    • از رحمت خدا ناامید نشوید SG ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      1 0
      پاسخ
      سلام ادمین عزیز. آیا شامل آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه که سال 96 امتحان دادند هم شامل این بودجه میشوند؟؟
    • نادر IR ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      1 0
      پاسخ
      سلام ممنون از خبر شما. به نظرتون ما قبول شدگان آزمون ۹۶ کادر اداری قوه قضاییه که با اتمام مراحل استخدامی از آذر۹۶ به دلیل بودجه هنوز بلاتکلیفیم شامل این بودجه ایم
    • ناشناس IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      آیا این بودجه شامل پذیرفته شدگان کادر اداری قوه قضائیه هم میشه؟؟
    • قوه قضاییه IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام، آیا منابع برای جذب قبولی های قوه قضاییه هم تامین شده؟ آیا این قبولی ها هم جز این خبر هستند؟ تکلیف قبولی های ۹۶ دستگاه قضا را مشخص کنید. ۷۰۰۰ جوان ناامید و بلاتکلیف و در مضیقه روحی هستند
    • بلانکلیفی کادر اداری IR ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      2 0
      پاسخ
      با سلام. آیا 7200 نفر از پذیرفته شدگان کادر اداری قوه قضاییه که نزدیک به دو سال است به دلیل عدم تامین اعتبار هنوز شروع به کار نکردند را شامل میشه?
    • سحر US ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ایا شامل استخدام ۹۶ قوه قضائیه هم میشه
    • سعید US ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام آیا این تامین منابع مالی شامل آزمون کادر اداری قوه قضاییه هم‌میشه یا خیر؟ لطفا راجب تامین مالی این آزمون هم پیگیری کنین،۷۲۰۰نفر بلاتکلیف هستن
    • محمد IR ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام این خبر واسه پذیرفته شدگان آزمون قوه قضائیه سال 96 هم صدق میکنه؟؟؟ ما دوساله بلاتکلیف هستیم
    • منتظر IR ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      آیا شامل حال استخدامی قوه قضائیه سال ۹۶ میشود یا خیر
    • مریم IR ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام، یعنی تامین اعتبار شامل پذیرفته شدگان آزمون استخدامی قوه قضاییه هم میشه؟؟؟؟
    • متقاضی قوه قضاییه IR ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      1 0
      پاسخ
      اگه بودجه تامین شده طبق قول دستگاه قضایی باید صرف یک هفته شروع به کار شویم
    • IR ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      1 0
      پاسخ
      چرا کسی به فکر ۷۲۲۸ نفر پذیرفته شده آزمون کادر اداری قوه قضاییه نیست که ۱۹ ماه از برگزاری آزمونشون میگذره و تمامی مراحل جذب را سپری کردن اما متأسفانه تا امروز از بکارگیریشون هیچ خبری نیست
    • قوه قضاییه IR ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      کادر اداری 96 قوه قضائیه چی میشه؟
    • منتظر IR ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      1 0
      پاسخ
      یعنی آزمون کارکنان اداری قوه قضائیه هم که از آذر 96 برگزار شده و 7200 نفر بعد از 18 ماه و طی کل مراحل هم چنان در انتظار تامین اعتبار هستیم؛ شامل ما میشه؟ خدا خودت کمکمون کن اگه اینطوری باشه واقعا عالیه
    • نرگس US ۱۵:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      1 0
      پاسخ
      سلام. آیا این تامین اعتبار شامل کارکنان اداری قوه قضاییه هم هست؟ همون 7200 نفر بلاتکلیف
    • ابراهیم IR ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خانم رسولی ایا این بودجه شامل کادر ادری قوه قضایه ۹۶ هم میشود یا نه. اگر پاسخ دهید متشکر میشم
    • توماس مالتوس IR ۱۶:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      1 0
      پاسخ
      باسلام. ممنون از انعکاس این خبر. آیا این تامین مالی، شامل قبول شدگان آزمون کادر اداری قوه قضاییه که در آذر 96 برگزار شد هم میشه؟
    • زهرا IR ۱۶:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام و عرض ادب خدمت خانم رسولی. ای کاش ازشون پرسیده بودید قبول شدگان قوه قضائیه هم شامل این تامین اعتبار میشوند؟ خدا شاهده 18 ماه چشم به راه هستیم اگر کمکی از دستتون برمیاد به حق این ماه عزیز برای ما انجام بدین
    • ناشناس IR ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      آیا این بودجه شامل حال پذیرفته شدگان آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه که سال 96 آزمون دادن و هنوز بلاتکلیفن میشه؟
    • سید IR ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ان شالله برای آزمون قوه قضاییه 96 هم هست؟
    • محسن IR ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      1 0
      پاسخ
      آیا این تامین بودجه شامل کادر اداری آزمون سال 96 قوه قضاییه هم میشود یا خیر؟
    • ... IR ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      آیا این بودجه شامل استخدامی قوه قضاییه هم میشه؟
    • مهدی IR ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      1 0
      پاسخ
      آیا این خبر شامل پذیرفتگان کادر دادگستری که 18 ماه بلاتکلیف هستند میشود یا نه. لطفا پیگیری کنید
    • IR ۱۹:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      1 0
      پاسخ
      آیا این مطلبی که کار کردید شامل ما پذیرفته شدگان آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه که دو سال پیش کارهامون انجام شده هم می‌شود؟
    • امید IR ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      آیا این خبر شامل پذیرفته شدگان آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه سال 96 هم می‌شود؟ با گذشت نزدیک به دو سال و انجام تمام مراحل گزینش و مصاحبه های تخصصی هنوز تامین اعتبار لازم انجام نشده است.
    • دادگستر IR ۲۰:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام.آیا این بودجه به استخدامی کادر اداری قوه قضاییه هم تعلق میگیره؟
    • IR ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید. من جز قبولی های دادگستری هستم سال ۹۶ آزمون دادیم و قبول شدیم کلی مراحل رفتیم. الانم مسئولین میگن بودجه نداریم فعلا منتظر تامین بودجه ایم. الان این مصاحبه آقای جمشیدی شامل حال ما هم میشود؟
    • IR ۲۰:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام این منابع شامل کارکنان اداری قوه قضاییه هم میشه؟ تو رو خدا جواب بدید
    • م IR ۰۰:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام. آیا این منابع شامل بودجه. پذیرفته شدگان آزمون کادر اداری قوه قضاییه سال 96 هم میشه
    • مجید IR ۰۰:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام. آیا استخدامی قوه قضائیه که سال 96 برگزار شد هم شامل این خبر میشه و تامین بودجه شده؟
    • بانو AE ۰۴:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام علیکم. این منابع مالی جذب شده شامل کارکنان اداری قوه قضاییه که دو ساله آزمون دادن و همه مراحل جذب رو هم گذروندن و فقط مونده بودجشون تأمین بشه تا شروع بکار کنن هم میشه؟ لطفی میکنید ازشون بپرسید؟
    • علی IR ۰۷:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آیا شامل حال آزمون کادر اداری قوه قضائیه هم میشود؟ 7000 نفر همچنان بعد دو سال بلاتکلیفند!
    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
      1 0
      پاسخ
      سلام. شما باید از ایشون در مورد زمان ثبت آزمون هفتم می پرسیدید نه تکلیف آزمون ششم
    • حمید IR ۱۰:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
      0 0
      پاسخ
      شما آزمون استخدامی قوه‌قضاییه هم میشود یا نه. ادمین بجای انتشار دهها نظر مشابه در مورد این آزمون هم اطلاع رسانی کنید
    • ناشناس IR ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
      0 0
      پاسخ
      اين چه عدالتيست كه عده اي 2 سال منتظر تامين بودجه براي جذب هستند و عده اي ديگري كه فقط آزمون داده اند بودجه جهت جذب آنها تامين شده است... خبرگزاري محترم خواهشا از مسيولين سوال بپرسيد تا ما هم بدانيم.
    • حبیب IR ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام لطفا تامین مالی استخدامی قوه ی قضاییه که 19 ماه منتظرش هستیم رو iم پیگیری کنید. شمارو به این ماه عزیز زودتر پیگیری کنید 7000 نفر چشمشون به این تامین مالی هست.
    • مریم IR ۱۷:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام، خواهشا حداقل شما پیگیری کنید ببنید این تامین اعتبار شامل بچه های اداری قوه قضاییه میشه یا نه؟؟؟ خسته شدیم انقدر همه خبرگزاری ها نصفه کار مارو پیگیری کردن، هر چند فکر نکنم شما هم پیگیر بشی.
    • فاطمه IR ۲۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
      0 0
      پاسخ
      بی صبرانه منتظر پیگیری شما از سرویس اقتصادی هستیم. حداقل از این بلاتکلیفی در بیاییم..
    • جمال هراتی IR ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
      1 0
      پاسخ
      سلام. از خبرگزاری محترم مهر درخواست داریم که به هر چه بیشتر رسانه ای شدن مشکل پذیرفته شدگان قوه قضاییه ما را یاری کنند تا هر چه زودتر سرنوشت 7200 جوان روشن شود.
    • IR ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام شما قول داده بوديد كه پيگير بودجه استخدام قوه قضاييه باشيد اما بعد از چند روز هنوز هيچ گزارشي تهيه نكرديد
    • فهیمه IR ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خواهش میکنم یک زمان بندی جدی نسبت به جذب کامل جوان های که آزمون داده اند ولی باید ماهها منتظر جذب در دستگاههای اجرایی باشند داشته باشید
    • کاربر IR ۱۸:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام وقت بخیر.در آزمون ششمین آزمون دستگاه های اجرایی که درسال 97 برگزار شده پذیرفته شدم و نتیجه آزمون آمد و گزینش و ایناهم ماه هاست تمام شده اما ازشروع به کار خبری نیست.لطفا پیگیری کنید اصلاجواب نمیدن

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