جمشید انصاری در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: کارهای مربوط به نتایج آزمون استخدامی انجام شده و مابقی مسائل همچون جذب نیرو بستگی به خود دستگاه دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: برای همه دستگاه‌هایی که آزمون استخدامی داشته‌اند تأمین منابع جهت جذب انجام شده است.

وی ادامه داد: مراحلی همچون مصاحبه و گزینش و انجام سایر مراحل کار باید توسط خود دستگاه‌ها انجام شود.

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال جذب نیرو انجام می‌شود، گفت: دستگاه‌های مربوطه که آزمون برای آنها برگزار شد خودشان باید در این رابطه تصمیم بگیرند.