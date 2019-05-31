جمشید انصاری در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص آزمونهای استخدامی دستگاههای دولتی اظهار داشت: کارهای مربوط به نتایج آزمون استخدامی انجام شده و مابقی مسائل همچون جذب نیرو بستگی به خود دستگاه دارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: برای همه دستگاههایی که آزمون استخدامی داشتهاند تأمین منابع جهت جذب انجام شده است.
وی ادامه داد: مراحلی همچون مصاحبه و گزینش و انجام سایر مراحل کار باید توسط خود دستگاهها انجام شود.
انصاری در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال جذب نیرو انجام میشود، گفت: دستگاههای مربوطه که آزمون برای آنها برگزار شد خودشان باید در این رابطه تصمیم بگیرند.
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