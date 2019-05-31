واکنش هوک به خبر ادامه فروش نفت ایران به مشتریان آسیایی

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «برایان هوک» نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با صدور بیانیهای اعلام کرد: پس از پایان معافیت از تحریمها در ۱۲ اردیبهشت، هر کشوری که اقدام به خرید نفت ایران بکند، تحریم خواهد شد.
هوک در بیانیهای اعلام کرده که حتی کشورهایی که نتوانستهاند به اندازه سقف خریدی که قبلاً بر سر آن مذاکره شده بود نفت بخرند، چنانچه اقدام به خرید نفت ایران بکنند با تحریم مواجه خواهند شد.
این در حالی است که روز گذشته روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده بود برخی کشورها مانند هند و چین چنانچه میزان خرید نفت آنها به سقف تعیین شده از سوی آمریکا نرسیده، اجازه خواهند داشت تا رسیدن به این سقف از ایران نفت بخرند.
نظر شما