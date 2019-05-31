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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۳۶

واکنش هوک به خبر ادامه فروش نفت ایران به مشتریان آسیایی

واکنش هوک به خبر ادامه فروش نفت ایران به مشتریان آسیایی

نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در واکنش به خبر ادامه فروش نفت ایران، مدعی شد: رویکرد دولت ترامپ برای به صفر رساندن خرید نفت ایران هیچ تغییری نکرده است.

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «برایان هوک» نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از پایان معافیت از تحریم‌ها در ۱۲ اردیبهشت، هر کشوری که اقدام به خرید نفت ایران بکند، تحریم خواهد شد.

هوک در بیانیه‌ای اعلام کرده که حتی کشورهایی که نتوانسته‌اند به اندازه سقف خریدی که قبلاً بر سر آن مذاکره شده بود نفت بخرند، چنانچه اقدام به خرید نفت ایران بکنند با تحریم مواجه خواهند شد.

این در حالی است که روز گذشته روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده بود برخی کشورها مانند هند و چین چنانچه میزان خرید نفت آنها به سقف تعیین شده از سوی آمریکا نرسیده، اجازه خواهند داشت تا رسیدن به این سقف از ایران نفت بخرند.

کد مطلب 4629924
عبدالحمید بیاتی

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