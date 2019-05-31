سلاح ایمان عامل اصلی پیروزی مسلمانان بر دنیای کفار و ظالم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی فاطمی نیا ظهر امروز در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در سنندج اظهار داشت: امروز در عرصه جهانی تنها سلاح ایمان و ایثار است که می‌تواند در مقابل دشمنان از حق مظلوم دفاع کند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با سلاح ایمان در مقابل کفر ایستاد و امروز نیز در سایه این مهم در اوج عزت و اقتدار می‌تواند از خود و دستاوردهایش در مقابل دشمنان دفاع کند.

سخنران راهپیمایی روز جهانی قدس در سنندج بیان کرد: سلاح ایمان امروز در کشورهای مظلوم منطقه نیز با به میدان آمدن در مقابل دشمنان ایستاده است و به همین دلیل است که رژیم غاصب صهیونیستی همچنان بعد از سال‌ها در مقابل اراده و ایمان ملت فلسطین همچنان ضعیف و ناتوان است.

وی با اشاره به اینکه از صدر پیروزی اسلام تاکنون همواره ایثار و رشادت ملت مسلمان در مقابل دنیای کفر و ظلم پیروز شده است، افزود: تاریخ اسلام نشان می‌دهد که همواره مسلمانان با سلام ایمان و ایثار خود در مقابل دنیای کفر و ظلم ایستادگی کرده و امروز هم این مسیر ادامه دارد.

حجت الاسلام فاطمی نیا با اشاره به نامگذاری روز جهانی قدس از سوی حضرت امام خمینی (ره)، یادآور شد: امام راحل با جهان بینی و دوراندیشی خود راه را آغاز کرد که امروز به الگویی تمام عینی در بین ملت‌های مسلمان و آزاده تبدیل شده است و بدون شک ادامه این مسیر باعث عزت بیشتر مسلمانان در جهان می‌شود.

حجت الاسلام مهدوی‌نیا با اشاره به وضعیت کنونی جبهه مقاومت، اظهار داشت: محور مقاومت با قدرت ایمان رزمندگانش توانسته است صهیونیست ها را با شکست مواجه کند.

وی به رشادت ها و ایثار رزمندگان اسلام در مقابله رژیم غاصب صهیونیستی اشاره کرد و افزود: در جریان جنگ ۳۳ روزه ضعف و ناتوانی صهیونیست‌ها در برابر جبهه مقاومت برای همه جهانیان نمایان شد.

وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در مسیر نابودی قرار گرفته است، گفت: امروز رژیم صهیونیستی در ضعیف ترین موقعیت قرار دارد و در برابر قدرت ایمان رزمندگان جبهه مقاومت به حاشیه رانده شده است.

این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: همیشه حق در برابر ظلم پیروز است و جبهه استکبار با ناوهای هواپیمابر و تجهیزات خود نمی‌تواند خدشه‌ای در ایمان و اتحاد مسلمانان و جبهه مقاومت ایجاد کند.

وی از حضور همه اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس تقدیر کرد و افزود: این حضور مردم در صحنه باعث اقتدار بیشتر نظام اسلامی در راستای دفاع از ملت های مظلوم منطقه می شود.

حجت الاسلام فاطمی نیا عنوان کرد: باید از حضور مردم استان کردستان به ویژه سنندجی های عزیز در این روز ماندگاری و حماسی هم تقدیر کنم و انتظار می رود که در سایه این حضور هوشیارانه شما در صحنه همچنان نظام اسلامی بتواند در مسیر اعتلای اسلام ناب محمدی (ص) پیروز باشد.