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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۰۸

سخنران روز جهانی قدس در سنندج:

سلاح ایمان عامل اصلی پیروزی مسلمانان بر دنیای کفار و ظالم است

سلاح ایمان عامل اصلی پیروزی مسلمانان بر دنیای کفار و ظالم است

سنندج – سخنران راهپیمایی روز جهانی قدس در سنندج اظهار داشت: سلاح ایمان عامل اصلی پیروزی مسلمانان بر دنیای کفر و ظالم است و به همین دلیل باید این راه را با جدیت ادامه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی فاطمی نیا ظهر امروز در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در سنندج اظهار داشت: امروز در عرصه جهانی تنها سلاح ایمان و ایثار است که می‌تواند در مقابل دشمنان از حق مظلوم دفاع کند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با سلاح ایمان در مقابل کفر ایستاد و امروز نیز در سایه این مهم در اوج عزت و اقتدار می‌تواند از خود و دستاوردهایش در مقابل دشمنان دفاع کند.

سخنران راهپیمایی روز جهانی قدس در سنندج بیان کرد: سلاح ایمان امروز در کشورهای مظلوم منطقه نیز با به میدان آمدن در مقابل دشمنان ایستاده است و به همین دلیل است که رژیم غاصب صهیونیستی همچنان بعد از سال‌ها در مقابل اراده و ایمان ملت فلسطین همچنان ضعیف و ناتوان است.

وی با اشاره به اینکه از صدر پیروزی اسلام تاکنون همواره ایثار و رشادت ملت مسلمان در مقابل دنیای کفر و ظلم پیروز شده است، افزود: تاریخ اسلام نشان می‌دهد که همواره مسلمانان با سلام ایمان و ایثار خود در مقابل دنیای کفر و ظلم ایستادگی کرده و امروز هم این مسیر ادامه دارد.

حجت الاسلام فاطمی نیا با اشاره به نامگذاری روز جهانی قدس از سوی حضرت امام خمینی (ره)، یادآور شد: امام راحل با جهان بینی و دوراندیشی خود راه را آغاز کرد که امروز به الگویی تمام عینی در بین ملت‌های مسلمان و آزاده تبدیل شده است و بدون شک ادامه این مسیر باعث عزت بیشتر مسلمانان در جهان می‌شود.

حجت الاسلام مهدوی‌نیا با اشاره به وضعیت کنونی جبهه مقاومت، اظهار داشت: محور مقاومت با قدرت ایمان رزمندگانش توانسته است صهیونیست ها را با شکست مواجه کند.

وی به رشادت ها و ایثار رزمندگان اسلام در مقابله رژیم غاصب صهیونیستی اشاره کرد و افزود: در جریان جنگ ۳۳ روزه ضعف و ناتوانی صهیونیست‌ها در برابر جبهه مقاومت برای همه جهانیان نمایان شد.

وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در مسیر نابودی قرار گرفته است، گفت: امروز رژیم صهیونیستی در ضعیف ترین موقعیت قرار دارد و در برابر قدرت ایمان رزمندگان جبهه مقاومت به حاشیه رانده شده است.

این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: همیشه حق در برابر ظلم پیروز است و جبهه استکبار با ناوهای هواپیمابر و تجهیزات خود نمی‌تواند خدشه‌ای در ایمان و اتحاد مسلمانان و جبهه مقاومت ایجاد کند.

وی از حضور همه اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس تقدیر کرد و افزود: این حضور مردم در صحنه باعث اقتدار بیشتر نظام اسلامی در راستای دفاع از ملت های مظلوم منطقه می شود.

حجت الاسلام فاطمی نیا عنوان کرد: باید از حضور مردم استان کردستان به ویژه سنندجی های عزیز در این روز ماندگاری و حماسی هم تقدیر کنم و انتظار می رود که در سایه این حضور هوشیارانه شما در صحنه همچنان نظام اسلامی بتواند در مسیر اعتلای اسلام ناب محمدی (ص) پیروز باشد.

کد مطلب 4629983

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