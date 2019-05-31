تجلی روز قدس خط مقاومت را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد نجمی پور در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان سرایان روز قدس را روز مقابله مستضعفین با مستکبرین دانست و گفت: روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت مظلوم فلسطین روشن شود.

وی بیان داشت: روز قدس یکی از یادگارهای ارزشمند و جاودانه امام عزیز و میراث گرانبهای ایشان است که امروز مثل خورشید بر تارک تاریخ می درخشد.

وی تصریح کرد: مسلمانان سراسر جهان، بینی مستکبران جنایتکار آمریکا و اسرائیل را به خاک مذلت خواهند مالید و اگر تمام ملتها قیام نمایند ان شاالله این جرثومه فساد را به زباله دان تاریخ خواهیم سپرد.

وی ادامه داد: امام مسئله قدس را در رأس توجهات دنیا قرار داد و اسرائیل را خطر دائمی برای دین و دنیای مسلمین و مستضعفان جهان معرفی کرد تا همه دنیا علیه این غده سرطانی بسیج شوند.

وی تصریح کرد: تجلی روز قدس خط مقاومت در منطقه را تقویت و قدرت پوشالی ارتش اسرائیل را در هم می کوبد.

نجمی پور اظهار داشت: حضرت امام (ره) اسرائیل را یک غده سرطانی معرفی نمودند و به صراحت فرمودند: «ما می گوئیم اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود».

وی تاکید کرد: این فرمایشات حضرت امام (ره) به خوبی بیانگر عمق مخالفت ایشان با این رژیم صهیونیستی است و خطر این رژیم جز با محو کامل آن از بین نمی رود.

وی با اشاره به چهاردهم خرداد گفت: این روز یک حادثه تلخ دارد و آن رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی و یک حادثه شیرین دارد و آن انتخاب مقام معظم رهبری به رهبری انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه امام فقیهی مجاهد، انسانی عرشی و ملکوتی بود، افزود: چهاردهم خرداد هر سال فرصتی طلایی است برای انقلابیون و انسان های معتقد به خط مکتب امام که دور هم جمع شوند و با راه امام، فکر امام، اندیشه امام و خلف صالح امام یعنی مقام معظم رهبری تجدید میثاق و بیعت مجدد کنند.