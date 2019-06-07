اپراتورهای آمریکایی مجاز به بلوکه کردن تماس های تبلیغاتی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا با این تصمیم به شرکت‌های مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه امکان می‌دهد تا فهرستی از شماره‌های تبلیغاتی مزاحم را ثبت کنند و مانع از تماس‌های مکرر و خودکار این شماره‌ها با مشتریان برای پخش پیام‌های تبلیغاتی شوند.

همچنین انتظار می‌رود با این تصمیم جدید شرکت‌های مخابراتی و اپراتورها به طراحی و عرضه نرم افزارهای رایگان جدیدی ترغیب شوند که بدون نیاز به دخالت آنها بلوکه کردن این شماره‌های تبلیغاتی ناخواسته را ممکن کند. البته کاربران در صورت تمایل به دریافت این تماس‌ها می‌توانند خواستار عدم بلوکه شدن آنها شوند.

در سال‌های اخیر رقابت برای مقابله با ابزار رباتیک برقراری تماس‌های تلفنی ناخواسته در آمریکا به یک بازی موش و گربه تبدیل شده و در حالی که شرکت‌های فناوری هر روز تلاش می‌کنند نرم افزار جدیدی را برای بلوکه کردن تماس‌های مذکور عرضه کنند، در مقابل سوءاستفاده کنندگان از این ابزار هم روش‌های تازه ای را برای دور زدن نرم افزارهای بلوکه کننده به کار می‌گیرند.

تصویب قانون یادشده توسط کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا موفقیت بزرگی برای مشتریان و بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی نیز محسوب می‌شود. زیرا در برخی مواقع برقراری تماس‌های تبلیغاتی هدفمند و ناخواسته باعث کاهش تمرکز و حواس پرتی کارمندان می‌شود.

در یکی از این موارد برقراری ۶۶۰۰ تماس مزاحم ناخواسته طی مدت ۹۰ روز با بیمارستانی در فلوریدا باعث اتلاف وقت ۶۵ ساعته کارکنان این بیمارستان شد.