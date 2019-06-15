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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۸:۴۹

رئیس جهاد کشاورزی نهاوند خبر داد:

مبارزه با سن مادر در ۴۲۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی نهاوند

مبارزه با سن مادر در ۴۲۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی نهاوند

نهاوند - رئیس جهاد کشاورزی نهاوند از مبارزه با سن مادر در ۴ هزار و ۲۳۵ هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خردمند صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز مبارزه با سن مادر و پوره سن غلات در مزارع نهاوند، گفت: از ابتدای فصل مبارزه تاکنون در ۴ هزار و ۲۳۵ هکتار از مزارع شهرستان نهاوند مبارزه باسن مادر انجام‌شده است.

وی با اشاره به مبارزه با پوره سن غلات در ۲ هزار و ۵۲۲ هکتار از مزارع غلات شهرستان نهاوند گفت: با توجه به حجم بالای بارندگی‌های بهاری و کاهش تراکم جمعیت سن؛ سطح مبارزه با این آفت نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است.

رئیس جهاد کشاورزی نهاوند گفت: سطح زیر کشت گندم و جو آبی و دیم شهرستان نهاوند در سال زراعی جاری ۳۴ هزار هکتار است و شبکه مراقبت سن غلات متشکل از کارشناسان مستقر در مراکز با هماهنگی واحد حفظ نباتات در این زمینه فعالیت دارند.

وی با اشاره به فعالیت ۶ اکیپ از اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری، گفت: عملیات مبارزه با سن مادر و پوره سن غلات نیز از اوایل خردادماه در دستور کار قرارگرفته است.

خردمند افزود: در طرح «همگام با کشاورز» که توسط بسیج سازندگی اجرا شد ۴۰ مهندس کشاورزی نیز حضور داشتند که خدمات ارائه دادند.

کد مطلب 4640190

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