علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ساخت نیروگاه دالاهو با ظرفیت ۹۰۰ مگاوات در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: کار ساخت این نیروگاه در حال انجام است.
وی ظرفیت تولید نیروگاههای در برق منطقه ای غرب را ۳ هزار و ۲۶۰ مگاوات عنوان کرد و گفت: از این میزان ۱۶۳۰ مگاوات در استان کرمانشاه مصرف میشود و مابقی در سایر استانهای غربی مصرف می شود.
وی اشارهای به اقدامات انجام شده در حوزه تولید و تقویت شبکه برق غرب و استانهای کرمانشاه، کردستان و ایلام داشت و ادامه داد: از جمله این اقدامات میتوان به افزایش ظرفیت نیروگاهها و افزایش ظرفیت شبکه انتقال و توزیع که توسط همکاران ما در شرکتهای تولید، توزیع و شرکت برق منطقهای غرب انجام شده است، اشاره کرد.
اسدی با بیان اینکه امیدواریم با توجه به اقدامات انجام شده تابستان پیش رو را بدون هرگونه مشکلی در این حوزه سپری کنیم.
وی از رشد ۲۰ درصدی مصرف برق در غرب کشور طی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: این موضوع مقداری نگران کننده است به ویژه اینکه این برق در بخشهای غیر مولد صرف شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب افزود: با توجه به اینکه امسال، سال رونق تولید است وزارت نیرو این سیاست را در پیش دارد که برق صنایع، کارخانجات و بخشهای مولد را قطع نکند اما در بخش خانگی و تجاری باید مدیریت مصرف صورت گیرد.
وی در خصوص صادرات برق تولیدی در نیروگاههای غرب به کشور عراق نیز گفت: زمانی که انرژی تولید میشود، قابل ظرفیتسازی نیست بنابراین تا زمانی که تولید مازاد بر نیاز باشد صادرات برق به کشورهای مختلف از جمله عراق انجام میشود اما چنانچه استانهای غربی و کشور به برق تولیدی نیاز داشته باشد، قطعاً صادرات به عراق را قطع خواهیم کرد.
اسدی تاکید کرد: در شرایط کنونی تمرکز ما بر مدیریت مصرف بوده و این موضوع اولویت اصلی صنعت برق است.
وی از همکاری صنایع با برنامه های پیک بار برق در کشور خبر داد و گفت: در عین حال برنامه هایی برای کاهش پیک بار برق در تابستان ۹۸ از طریق استفاده از مولدهای خود تامین، تغییر ساعات کار ادارات با همکاری استانداری، همکاری رسانه ها و… را در دستور کار داریم.
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