فراخوان احیای دوره های خانگی تلاوت قرآن از سوی دارالقرآن نفحات

به گزارش خبرنگار مهر، دارالقرآن نفحات از سال ۱۳۹۲ باهدف ترویج فرهنگ قرآنی و در راستای تبعیت از منویات مقام معظم رهبری، پس از برگزاری جلسات آموزشی هفتگی قرآن کریم و برگزاری حدود ۴۰۰ کرسی تلاوت قرآنکریم با تلاوت قاریان ممتاز و بین المللی و استعدادهای جوان و برگزاری طرح حفظ موضوعی قرآنکریم در این کرسیها اجرا کرده است.
پس از اجرای موفق مسابقات فوتسال بین جلسات قرآن کشور، اکنون در پی فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار قاریان در ابتدای ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۸، پیرامون احیای دورههای خانگی قرآنکریم، در نظر دارد تا این جلسات را با محوریت تصحیح روخوانی و بیان تفاسیر و مفاهیم آیات احیا نماید.
این دورههای خانگی قرآن کریم قرار است به صورت ماهیانه در منازل قرآن دوستان تشکیل شود.
قرآن دوستانی که تمایل به میزبانی این جلسات دورههای خانگی قرآنکریم را دارند، میتوانند با شماره ۰۹۱۲۸۰۴۶۸۴۳ روابط عمومی دارالقرآن نفحاتالقرآن تماس گرفته و اعلام آمادگی نمایند تا هماهنگیهای لازم انجام گیرد.
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