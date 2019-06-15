فیلمبرداری فیلم کوتاه «دشنه» به پایان رسید/ آغاز تدوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای فیلم، فیلمبرداری فیلم کوتاه «دشنه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سامان تفرشی و نویسندگی مشترک سمیه میری و سامان تفرشی که بخشی از آن در اسفند ماه سال گذشته در لوکیشن رینه انجام شده بود در خردادماه از سر گرفته شد و طی روزهای اخیر در تهران به پایان رسید.

با پایان فیلمبرداری، مهدی حسینی‌وند تدوین این اثر را آغاز کرده است.

فیلم کوتاه «دشنه» اقتباسی از داستان زخم شمشیر نوشته خورخه لوییس بورخس است و پیام احمدی‌نیا، کاوه خداشناس و فرید سجادی حسینی بازیگران آن هستند.

دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از کارگردان: سامان تفرشی، نویسندگان: سمیه تاجیک و سامان تفرشی، فیلمبردار: داوود محمدی، صدابردار: محمد امامی، طراح گریم: شهرام خلج، طراح صحنه و لباس: حسین مجد، تدوینگر: مهدی حسینی‌وند، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: محسن کریمیان، عکاس: سمیه میری، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا، دستیار تهیه: امین سبحانی‌نیا، مدیران تولید: علی رضایی و حمید برزو، مدیر تدارکات: امیرهوشنگ حسینی و تهیه کننده: سامان تفرشی با مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران.