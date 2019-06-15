به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالله الجفری» سخنگوی نیروی هوایی یمن در گفتگو با مرآة الجزیره تاکید کرد که عملیات نیروهای یمنی علیه مواضع متجاوز شدت پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: ما پایگاه هوایی ملک خالد عربستان را که یکی از مهم ترین و بزرگترین پایگاه های نظامی عربستان با حضور کارشناسان اسرائیلی است هدف قرار دادیم و طی روزهای آتی این روند شدت پیدا می کند.

الجفری تصریح کرد: تا زمانیکه محاصره و تجاوز به یمن ادامه پیدا کند موشکها و هواپیماهای یمنی به ریاض خواهد رسید و این کشور را نیز در می نوردد (و به اراضی اشغالی می رسد). ائتلاف متجاوز مجبور خواهد شد جنگ و محاصره را متوقف کند.

وی تاکید کرد: ما موشک ها و پهپادهایی داریم که می تواند تا باب المندب و تا کانال سوئز برسد. خط کشتیرانی دریای سرخ دیگر امن نخواهد بود. حملات ما قواعد بازی را تغییر داده است. پهپادهای ساخت داخل می تواند مسافت ۱۵۰۰ کیلومتری را بدون شناسایی شدن طی کند. پهپاد «صماد ۲» شرکت آرامکو عربستان را هدف قرار داد و پهپاد «صماد ۳» نیز فرودگاه ابوظبی را بمباران کرد.