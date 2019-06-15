گرایش مردم و مسئولان به سمت حرف خوشمزه زدن است

به گزارش خبرگزاری مهر برنامه این هفته نسل امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه با موضوع عدالتخواهی از شعار تا واقعیت (بایدها و نبایدهای عدالتخواهی در جامعه امروز) با حضور فرشاد مهدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، آرش خوشخو فعال رسانه ای و گفت وگو با با علیرضا زاکانی نماینده ادوار مجلس با اجرای امیر ابراهیم رسولی روی آنتن شبکه پنج رفت.

در این برنامه فرشاد مهدی پور با اشاره به اینکه برخی ها مدعی آرمان خواهی هستند، گفت: ممکن است این افراد به کتاب آرای امام مراجعه کنند، اما امام خمینی (ره) آرمان خواه بدون واقع بینی نبودند.

مهدی پور اظهار کرد: کسی که آرمان گراست و اگر واقعیت ها را نبیند در عمل دچار تضاد میشود و هیچ چیزی از نظر او مطلوب نیست و همه چیز ناقص است.

این فعال رسانه ای گفت: واقع بینی اگر در فکر، ذهن و عمل ما ظاهر نشود مطمئناً نمی توانیم مسیر درستی را در عدالت خواهی طی کنیم.

در ادامه خوشخو فعال رسانه ای درباره بروز عدالت خواهی در رسانه ها گفت: عدالت مفهوم پیچیده و بنیادی است و در واقع تناقض و واقعیت آن مشخص نیست و تمایز میان آنها سخت است‌.

این فعال رسانه ای بیان کرد: گاهی اوقات فضای عدالتخواهی به یک فضای فریبنده تبدیل می شود.در فضای عدالتخواهی ممکن است افرادی پشت آن پنهان شوند و فقط حرف های خوشمزه بزنند زیرا طرفدار اینگونه حرفها زیاد است.

وی افزود: در میان مسئولان و مردم گرایشی به سمت حرف خوشمزه زدن ایجاد شده است و رسانه هم مجبور است این گونه سخن بگوید. در رسانه ای که فعالیت می کنم سعی می کنیم تعادلی برقرار شود و گاهی اوقات می دانم که حق با چه کسی است اما به خاطر محافظه کاری ها و به خاطر اینکه طرفدار حرف های خوشمزه زیاد است مجبور هستم برخی دیدگاه ها را تعدیل کنم.

مهدی پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حدود عدالتخواهی در رسانه کجاست؟ گفت: عدالت خواهی می تواند در کلیات و جزئیات باشد و در خیلی از موارد به سراغ مصادیق بروند و ممکن است در یکی از مصادیق فساد رخ داده باشد و آن برجسته شود.

وی افزود: عدالت خواهی فقط دیدن پوسته فسادهای روزمره نیست بلکه باید به رویه ها و روند ها بیشتر توجه شود. مدتهاست می گویند شفاف سازی خوب است البته فقط شفافیت برای برقراری عدالت کفایت نمی کند و حتی گاهی برخی از شفافیت ها باعث فساد بیشتر می شود.

این فعال رسانه ای گفت: وقتی می گویند شفافیت باید محدود باشد به دلیل این است که از فواید و مزایایی برخوردار است اما اگر به سراغ مورد های جزئی برویم این گونه اشتباهات زیاد اتفاق می افتد.

خوشخو در ادامه گفت: جریانی که امروز پرچم عدالت خواهی را بلند کرده است، مفید است و الان برای تعدیل سبک و سیاق سیاستمداران و مردان اقتصادی جریانی در کشور به وجود آمده که به آن احتیاج داریم.

این فعال رسانه ای با تاکید بر اینکه در واقع معتقدم تا زمانی که جریان عدالت خواهی منتقد و معترض باشد، مفید است گفت: اکثر آقازاده ها مهندس و دکتر نیستند بلکه عضو هیئت مدیره هستند و بیشتر تجارت می کنند.

وی اظهار کرد: تعداد طیف برگزیده در شغل های عادی همانند مردم کم است. از این رو باید جریان عدالت طلبی در کشور باشد. اما اگر جریان عدالت طلبی در کشور حاکم شود می ترسم زیرا دورنمای مشخصی ندارد و شور و هیجان زیادی در آن نهفته است.

مهدی پور ادامه داد: جریان عدالت خواهی فقط به دنبال کشف است بلکه باید راه حل نیز ارائه دهد. ما با جریان عدالتخواهی نسبتاً متنوعی مواجه هستیم و گروه های مختلفی در این جریان فعال هستند و راه احقاق را فقط فشار می بینند و می خواهند با فشار رسانه ای عدالت را اجرا کنند و این ترسناک است.

وی ادامه داد: با جریانی مواجه هستیم که فقط کمی های و کاستی ها را می بیند و هیچ مورد مثبتی را نیز کشف نمی کند و سوالی از برخی از کسانی که به دنبال عدالتخواهی هستند باید بپرسید، آیا عدالتخواهی فقط در موضوع اقتصاد است؟ عدالت در حوزه فرهنگ، سیاست و جامعه را چه کسی باید پیگیری کند.

وی افزود: گاهی اوقات احساس می شود جریان قبیله گرایانه شکل گرفته و منافع حزبی و جناحی دخیل است. گاهی اوقات برخی از رسانه ها در ازای منابع خبری که داشتند قرارداد می بستند و به سود ها و درآمدهایی نیز کسب می کردند.

خوشخو در ادامه بیان کرد: این گروه ها از دو کلید واژه رانت و ریاکاری اقتصادی استفاده می کنند و این دو واژه برای جامعه امروز ما لازم و مفید است.

وی با اشاره به اینکه اگر نیروهای متضاد در جامعه در هر زمینه ای یکدیگر را خنثی کنند، مفید است گفت: برخی از رسانه ها از کلماتی استفاده می کنند که مردم پسند است. ممکن است بزرگنمایی و بی دقتی رخ دهد اما بعید است دروغ بگویند. شاید در عدالتخواهی نیز هتک آبرو هم شود و در همه جای دنیا رخ می دهد.

مهدی پور بیان کرد: فواید زیادی در اجرای عدالتخواهی در کشور داشته است و این جریان پیگیر سه گانه فقر، فساد و تبعیض بوده است.

وی گفت: رسانه ها برای کار حرفه ای نسبت به افشای خبری به دنبال سند هستند و بیشتر رسانه ها کنترل درونی دارند و اگر خبرنگار نتواند اثبات کند خبر منتشر نمی شود.

خوشخو درباره برطرف کردن آسیب های عدالت خواهی گفت: اولین اقدامی که این گروه در روند عدالت خواهی باید انجام دهد، باید به صورت یک سازمان درآید و در این صورت می توان بی دقتی ها را در این مسیر کنترل کرد.

وی ادامه داد: شاید این گروه در مقابل ریاکاری اقتصادی معتقد باشد این بی آبرویی شخصی بیارزد اما گاهی هدفگذاری شان اشتباه است.

مهدی پور گفت: اگر در جریان عدالتخواهی بی دقتی رخ دهد نمی پذیرم. در سال ۹۷ سه شفافیت بزرگ اتفاق افتاد، اطلاعات وزارت ارتباطات برای موبایل، اطلاعات بانک مرکزی برای یارانه و اطلاعات وزارت دفاع برای شستا منتشر شد، در پی این افشاگری آیا اقدام دیگری صورت گرفته و نتیجه ای حاصل شده است.

وی اظهار کرد: سازمانی مانند دیده بان شفافیت عدالت وجود دارد و سندها را جمع آوری می کند و بعد در قوه قضائیه شکایت می کند. رسانه ها صورتی از ماجرا را نقل می کنند و همه آن را بازگو نمی کنند و فقط بخش حاد آن را می گویند.

وی تاکید کرد: اگر نتوانیم ادراک عمومی را اصلاح کنیم، مسیر عدالتخواهی از این بدتر خواهد شد. امروزه با همچین پدیده ای هر روز مواجه می شویم و در گذشته حدود سه روز یکبار اتفاق می افتاد.

این فعال رسانه تاکید کرد: حرف هایی که از موضع عدالتخواهی زده می شود، زیربنای سوسیالیستی دارد. اشکال این جریان این است که معتقد به دادن یارانه برابر به همه دهک ها است و این عدالت نیست و بی عدالت های بزرگی رخ می دهد.

خوشخو درباره مسیر درست عدالت خواهی گفت: بازتاب های یک پرونده وقتی سنگین می شود به دلیل کمبود سرمایه اجتماعی است. اگر میزان اعتماد مردم به نظام، دولت و قوا افزایش پیدا کند اکثر افشاگری ها در درون جامعه حل می شود.

وی گفت: ترمیم سرمایه اجتماعی باید در کشور رخ دهد و فاصله گذاری ها خودی و غیرخودی تغییر کند تا به جای اینکه تبدیل به بمب شود، به جامعه کمک کند.

مهدی پور به نسل امروزی ها گفت: مطالعه زیاد کنند و درباره موضوعات مختلف تحقیق کنند در این صورت می توانند عدالتخواه خوبی شوند.