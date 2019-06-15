آیین بهره برداری از طرح های عمرانی فیروزکوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید بعد از ظهر شنبه با سفر به شهرستان فیروزکوه مورد استقبال مردم و مسئولین این شهرستان قرار گرفت.

بر اساس این گزارش معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری برای بازدید و شرکت در آئین بهره‌برداری چند طرح وارد فیروزکوه شده است.

گفتنی است که در این سفر معاون رئیس جمهور با همراهی مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان فیروزکوه، نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس، مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری و دیگر مسئولان شهرستان از مجموعه پروژه گردشگری ستاره فیروزکوه بازدید کردند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در ادامه این سفر از طرح توسعه شرکت دام سبک فیروزکوه نیز بازدید به عمل آورد.