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۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۵۹

با حضور معاون توسعه روستایی مناطق محروم کشور؛

آیین بهره برداری از طرح های عمرانی فیروزکوه برگزار شد

آیین بهره برداری از طرح های عمرانی فیروزکوه برگزار شد

تهران- آیین بهره برداری از طرح های عمرانی فیروزکوه با حضور معاون توسعه روستایی مناطق محروم کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید بعد از ظهر شنبه با سفر به شهرستان فیروزکوه مورد استقبال مردم و مسئولین این شهرستان قرار گرفت.

بر اساس این گزارش معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری برای بازدید و شرکت در آئین بهره‌برداری چند طرح وارد فیروزکوه شده است.

گفتنی است که در این سفر معاون رئیس جمهور با همراهی مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان فیروزکوه، نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس، مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری و دیگر مسئولان شهرستان از مجموعه پروژه گردشگری ستاره فیروزکوه بازدید کردند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در ادامه این سفر از طرح توسعه شرکت دام سبک فیروزکوه نیز بازدید به عمل آورد.

کد مطلب 4641372

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