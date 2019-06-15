عناوین دهم و شانزدهم برای قایقرانان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قایقرانی رفتینگ قهرمانی جهان از هجدهم خردادماه در کشور ترکیه در حالی برگزار شد که تیم‌های بانوان و مردان کشورمان با ترکیب ۱۰ ورزشکار در این رویداد حاضر شدند و در جایگاه دهم و شانزدهم قرار گرفتند.

این رقابتها طی ۶ روز در سه بخش در Downriver، RX و Slalom با حضور ورزشکاران کشورهای مختلف جهان پیگیری شد که در نهایت در مجموع سه بخش تیم بانوان کشورمان در رده دهم ایستاد. در بخش زنان تیم‌های روسیه، ایتالیا و شیلی به ترتیب اول تا سوم شدند.

تیم رفتینگ مردان ایران هم در رده شانزدهم قرار گرفت. در این بخش هم تیم‌های برزیل، قزاقستان و روسیه کاپ‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

آرزو محنا به عنوان مربی و سرپرست تیم بانوان، امین خسروی به عنوان مربی و بهروز نجفی سرپرست تیم مردان، هادی قاضی عسگر نماینده فدراسیون جهانی و سلمان قاضی عسگر رئیس هیات قایقرانی استان اصفهان کادر فنی این را تشکیل می دادند.

زهرا قائدی، مژگان مجیری، مبینا قاسمی، زهرا مهدوی، مهناز مسعودی و آرزو محنا در بخش بانوان و محمد خسروی سوادجانی، سعید سلیمی، نوید فتاحی سوادجانی، محمد بزرگپور سوادجانی، محمد بزرگپور سوادجانی و محسن فتاحی سوادجانی در بخش مردان نفرات اعزام شده به این رقابت ها بودند.