افزایش ۳۰ درصدی بهای کرایه تاکسی درون شهری گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، صد و پنجاه و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان شامگاه شنبه با حضور اعضای شورا و مدیران شهرداری گرگان برگزار شد.

در این جلسه لوایح مختلفی از جمله لایحه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان در خصوص نرخ پیشنهادی سال ۹۸ تاکسی درون شهری، پیک موتوری، آمبولانس، وانت بار، آژانس و تاکسی فرودگاه مطرح شد.

در خصوص این لایحه که برای سومین هفته متوالی در صحن بررسی شد، فائزه عبداللهی، عضو شورای شهر گرگان گفت: باید مقوله ترافیک در بهای کرایه تاکسی لحاظ شود تا راننده متضرر نشود.

براساس این لایحه در ۷۸ مسیر شهر نرخ کرایه بین ۱۵ و حداکثر ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

طبق گفته احمدعلی سالاری رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان این رقم با وجود نرخ بالای تورم ناچیز است.

وی با بیان اینکه قیمت بعد از تصویب، در تاکسی و در سطح شهر نصب خواهد شد، از برخورد با رانندگان تاکسی که نرخ نامه را در شیشه خودروی خود نصب نکنند خبرداد.

سالاری با بیان اینکه پرونده شکایت مردمی در کمیته حمل و نقل وجود ندارد، تصریح کرد: نصب دستگاه کارتخوان برای راننده بسیار هزینه بر است و ما آن را به رانندگان توصیه نمی کنیم.

۱۰۰ دستگاه تاکسی به سیستم کیو آر مجهز شدند

سالاری تأکید کرد: ۱۰۰ دستگاه تاکسی به سیستم QR مجهز شده و پرداخت الکترونیکی در سطح شهر شروع شده است.

در ادامه نائب رئیس شورای شهر گرگان این لایحه را اعلام رأی کرد و با حداکثر آراء مصوب شد.

همچنین نامه کمیسیون خدمات شهری، سیما و منظر شهری شورا در خصوص به تعویق افتادن ورود خودرو به جنگل النگدره از ۶ عصر به هشت عصر در نیمه اول سال قرائت شد که اعضای شورا با این امر موافقت کردند.

همچنین لایحه انجمن نابینایان که تقاضای مساعدت مالی مبنی بر اعزام مددجویان این نهاد به مشهد را داشتند هم با حداکثر آراء مصوب شد.

لایحه مطرح شده دیگر اجاره ۱۰۱ دستگاه خودروی سواری، وانت، مزدا دو کابین و تک کابین و ون برای کارکنان و انجام سایر امور شهرداری بود که نرخ آن افزایش حدوداً ۳۰ درصدی یافته بود.

فائزه عبداللهی، عضو شورای شهر گرگان در خصوص این لایحه گفت: هدف ما از برون سپاری کم کرن هزینه ها و بالابردن کیفیت کار است و ما موفق نشدیم این کار را به درستی انجام دهیم.

وی افزود: دلیل داشتن این تعداد خودروی اجاره ای چیست؟ آیا همه این خودروها فعالیت می‌کنند؟ چرا تعداد آنها سال به سال در حال افزایش است؟

طبق گفته حسین رضاییان مسئول امور مالی شهرداری گرگان بیشتر این خودورها مسئول جابجایی خدمات شهری و مأموران سد معبر هستند که به صورت دو شیفت در سطح شهر حضور دارند.

محمد ابراهیم جرجانی، نائب رئیس شورای شهر گرگان هم گفت: ۱۶ دستگاه وانت، ۳۲ دستگاه پراید، دو دستگاه وانت کمکدار، هفت دستگاه وانت مزدا تک کابین، ۴۱ دستگاه سمند و پژو به صورت اجاره‌ای در اختیار شهرداری است.

این لایحه هم بعد از بررسی اعضای شورا مصوب شد.