برنامه تازه اتحادیه اروپا برای مقابله با اخبار جعلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، اتحادیه اروپا اعلام کرده که پلتفورم های آنلاین باید برای مقابله با انتشار اخبار و اطلاعات دروغ بیشتر تلاش کنند و اطلاعات مربوط به تلاش های خود را در این زمینه با مقامات مسئول اروپایی به اشتراک بگذارند.

این اتحادیه به تازگی روسیه را به تلاش برای اختلال در انتخابات پارلمان اروپا که ماه گذشته برگزار شد، متهم کرده و مدعی شده روس ها با انتشار اخبار دروغین و مایوس کننده تلاش کردند تا رای دهندگان را به عدم مشارکت و ماندن در منازل وادار کنند.

بر اساس گزارش اتحادیه اروپا که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری رویترز افتاده، این اتحادیه در حال بررسی میزان جدیت پلتفورم های بزرگ اینترنتی مانند گوگل، فیس بوک، توئیتر و غیره برای مقابله با اخبار جعلی است و امیدوار است از کمک و حمایت آنها بهره مند شود.

در بخش هایی از این گزارش به تلاش های مداوم و پایدار روسیه برای ترویج دیدگاه های افراطی و دوقطبی سازی فضای انتخاباتی از طریق انتشار مطالب دروغین در شبکه های اجتماعی نیز اشاره شده است. روسیه هنوز واکنشی به این ادعاها نشان نداده، اما معمولاً اتهامات مشابه را تکذیب کرده است.