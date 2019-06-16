ایران در حال تبدیل شدن به یک قدرت عظیم و برجسته بین المللی است

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: «الکساندر ناگی»، کارشناس امور سیاسی اهل کلمبیا با اشاره به اینکه آمریکا و هم پیمانانش به خوبی می‌دانند بهترین راه حل بحران، مذاکره با ایران است، به خبرنگار مهر گفت: راه دیگری پیش روی آنها نیست. آنها نمی خواهند که هستی و حیاتشان همچنین نیروهای اروپایی وآمریکایی حاضر در منطقه تحت تاثیر جنگ آسیب ببینند.

وی افزود: البته نباید فراموش کرد که آمریکا و هم پیمانانش از قدرت نظامی بسیار خطرناکی برخوردارند ولی با این حال درصورت حمله به ایران متحمل ضربات سختی خواهند شد.

این کارشناس سیاسی کلمبیایی و مخاطب رادیو اسپانیایی معاونت برون مرزی صداوسیما در ادامه افزود: ایران با توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ از زیر بار تحریم های شورای امنیت رهایی یافت و در شرایط حال حاضر دشمنان قادر نخواهند بود بار دیگر ایران را زیر یوغ خود ببرند.

وی در ادامه یادآور شد: ایران همپیمانانی چون چین و روسیه دارد که با وتوی آنها دشمنان هیچ کاری پیش نخواهند برد. شرایط دشواری بر ایران تحمیل شده است و منجر به آن شده که این کشور از موانع موجود عبور کند. ایران کشوری با ساختاری بر اساس خودکفایی در تولید نیازهای خود در تمامی سطوح از جمله کشاورزی، پتروشیمی، صنعت، داروسازی و از همه مهمتر علوم دانش بنیان و غیره است.

وی با تاکید بر اینکه ایران از لحاظ نظامی دیگر ایران دهه ۸۰ نیست، خاطرنشان کرد: ایران از توان موشکی بالایی برخوردار است. مجهز به نیروهای نظامی از جمله نیروی دریایی با تاکتیک و استراتژی ویژه است.

وی افزود: نیروهای نظامی محور مقاومت نمایش بی نظیری را در جنگ سال ۲۰۰۶ لبنان به نمایش گذاشتند. آنها قادرند ضربات مهلکی را بر پیکره دشمن وارد کنند. برای ایشان شرایط جغرافیایی و میزان پیشروی های ارتش دشمن اهمیتی ندارد.

وی یادآور شد: طرح «خاورمیانه جدید» با شکست رو به رو شده است. این طرح در عراق و سوریه مدفون شد. حال «معاهده قرن» را مطرح کرده اند که در نطفه نابود شده است. این معاهده فاقد ارزش بوده، حتی اگر نوشته شود و به امضا برسد.

وی در پایان گفت: ایران راه دشواری به سوی یک تغییر بسیار مهم درپیش دارد که البته در این راه با گام های مستحکم قدم برداشته است. ایران در حال تبدیل شدن به یک قدرت عظیم و برجسته در سطح بین المللی نه تنها در زمینه سیاسی، اقتصادی، علمی، تولید و غیره … بلکه حتی در سطح نظامی و استراتژیکی نیز در حال برداشتن گام های بسیار مهمی است. سفر نخست وزیر ژاپن به ایران همچنین دیدار رسمی وزیر امور خارجه آلمان به این کشور نشان دهنده همین مسئله است.