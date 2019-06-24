به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «از دشت لیلی تا جزیره مجنون» شامل خاطرات رزمندگان افغانستانی سال‌های دفاع مقدس روز چهارشنبه ۵ تیر با حضور محمد سرور رجائی مولف اثر، نویسنده و شاعر افغانستانی و مجتبی نوروزی و محمدی شاری به عنوان منتقدین جلسه در کتابخانه عمومی شیخ کلینی برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور تنی چند از مسئولین ملی-استانی، خانواده شهدا، ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس و با بررسی نقش ایثارگران و رزمندگان افغان در ایام هشت سال دفاع مقدس همراه خواهد بود.

«از دشت لیلی تا جزیره مجنون» خاطرات رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس را در ۵۲۸ صفحه و با ارائه مستندات تصویری، روایت می‌کند و به گفته نویسنده آن، تحقیق و پژوهش آن، ۱۰ سال طول کشیده است. رجایی پیش از این، کتاب «در آغوش قلب‌ها» را با موضوع اشعار و خاطرات مردم افغانستان درباره امام خمینی (ره) منتشر کرده است.

کتاب «از دشت لیلی تا جزیره مجنون» را می‌توان اولین اثر پژوهشی جدی درباره حضور رزمندگان افغانستانی در عرصه دفاع مقدس دانست. اهالی افغانستان در سال‌های جنگ، بیش از دو هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند.

نشست نقد و بررسی کتاب مذکور روز چهارشنبه ۵ تیر از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در کتابخانه عمومی شیخ کلینی واقع در میدان شهر ری، انتهای خیابان ۲۴ متری، خیابان استخر برگزار می‌شود.