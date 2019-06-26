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۵ تیر ۱۳۹۸، ۸:۱۵

افتخاری در گفتگو با مهر:

مشکلات اقتصادی ناشی ازتصمیمات جهانگیری است/نمی‌توانندفرافکنی کنند

مشکلات اقتصادی ناشی ازتصمیمات جهانگیری است/نمی‌توانندفرافکنی کنند

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: جهانگیری نمی‌تواند از پاسخگویی نسبت به نابسامانی‌های اقتصادی کشور فرار کند چراکه هرآنچه مشکل در کشور وجود دارد ناشی از تصمیمات دولتمردانی همچون اوست.

لاله افتخاری عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اکثر اعضای تیم دولت از اصلاح‌طلبان هستند و مهمترین پست‌های کلیدی هم در اختیار آنهاست، گفت: امروز فعالین این جریان با توجه به آشفتگی‌های اقتصادی در دولت قصد دارند بحث عبور از روحانی را مطرح و حساب خود را جدا کنند درحالی که پیش از این خود را شریک موفقیت‌های دولت روحانی می‌دانستند.

وی افزود: اگر اصلاح‌طلبان مدعی هستند که معاون اول رئیس‌جمهور و برخی وزرای اصلاح‌طلب اختیارات لازم در تصمیمات دولت را ندارند، باید گفت پس چرا مسئولیت قبول کردند. اصلاح‌طلبان در عین اینکه مسئولیت‌هایی را در دولت پذیرفته‌اند باید درقبال تمام ضعف‌ها و شکست‌ها هم پاسخگو باشند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: اصلاح‌طلبان با خبرسازی و طرح شایعه اختلاف جهانگیری با روحانی می‌خواهند به جای پاسخگویی در قبال کاستی‌ها و ضعف‌ها، فرافکنی کنند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

افتخاری با بیان اینکه امروز آقای جهانگیری از جمله رئوس مدیریتی دولت است، گفت: وی نمی‌تواند از پاسخگویی نسبت به نابسامانی‌های اقتصادی کشور فرار کند چراکه هرآنچه مشکل در کشور وجود دارد ناشی از تصمیمات دولتمردانی همچون جهانگیری بوده است.

وی ادامه داد: انتشار اخباری مربوط به اختلافات در دولت توسط اصلاح‌طلبان بیشتر جنبه انتخاباتی دارد و مردم ما باید آگاه باشند که وقتی فردی مسئولیت معاون اولی رئیس‌جمهور را می‌پذیرد باید تا جایی که می‌تواند برای حل مشکلات کشور پافشاری کند و آنجایی که نتوانست، استعفا دهد.

کد مطلب 4650265

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    نظرات

    • اسدی ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
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      مرحبا به شما
    • مهدی ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
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      احسنت ، دقیقاً پشت پرده و واقعیت موضوع را برای عامه مردم روشن کرد . انشا ا... که مردم تجربه کرده باشن و احساسی انتخاب نکنن و عقل خودشونو حاکم کنن .

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