لاله افتخاری عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اکثر اعضای تیم دولت از اصلاح‌طلبان هستند و مهمترین پست‌های کلیدی هم در اختیار آنهاست، گفت: امروز فعالین این جریان با توجه به آشفتگی‌های اقتصادی در دولت قصد دارند بحث عبور از روحانی را مطرح و حساب خود را جدا کنند درحالی که پیش از این خود را شریک موفقیت‌های دولت روحانی می‌دانستند.

وی افزود: اگر اصلاح‌طلبان مدعی هستند که معاون اول رئیس‌جمهور و برخی وزرای اصلاح‌طلب اختیارات لازم در تصمیمات دولت را ندارند، باید گفت پس چرا مسئولیت قبول کردند. اصلاح‌طلبان در عین اینکه مسئولیت‌هایی را در دولت پذیرفته‌اند باید درقبال تمام ضعف‌ها و شکست‌ها هم پاسخگو باشند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: اصلاح‌طلبان با خبرسازی و طرح شایعه اختلاف جهانگیری با روحانی می‌خواهند به جای پاسخگویی در قبال کاستی‌ها و ضعف‌ها، فرافکنی کنند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

افتخاری با بیان اینکه امروز آقای جهانگیری از جمله رئوس مدیریتی دولت است، گفت: وی نمی‌تواند از پاسخگویی نسبت به نابسامانی‌های اقتصادی کشور فرار کند چراکه هرآنچه مشکل در کشور وجود دارد ناشی از تصمیمات دولتمردانی همچون جهانگیری بوده است.

وی ادامه داد: انتشار اخباری مربوط به اختلافات در دولت توسط اصلاح‌طلبان بیشتر جنبه انتخاباتی دارد و مردم ما باید آگاه باشند که وقتی فردی مسئولیت معاون اولی رئیس‌جمهور را می‌پذیرد باید تا جایی که می‌تواند برای حل مشکلات کشور پافشاری کند و آنجایی که نتوانست، استعفا دهد.