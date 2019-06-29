توزیع اولین محموله کاغذ نشر در ابتدای هفته/ یک شوک در انتظار کتاب

به گزارش خبرنگار مهر سیدعباس صالحی این روزها حتی در پایان جلسات دولت و در حضور خبرنگاران سیاسی نیز در مواجهه با سوالاتی درباره کاغذ قرار می‌گیرد و گویا برای بسیاری از افرادی که وی با آنها مواجه می‌شود در حال حاضر مهمترین رسالت وزارت خانه تحت مدیریت وی عبور از وضعیت بحرانی حال حاضر کاغذ است.

صالحی که در چالشی سنگین با بدنه اقتصادی دولت اعم از معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور و نیز برخی از اصناف دست‌اندرکار واردات کاغذ توانسته تاکنون کاغذ مطبوعات و نشر را در زمره کالاهای مشمول واردات با ارز موسوم به دولتی نگاه دارد این روزها بیش از پیش در معرض این سوال مواجه است که چرا اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه منجر به ثبات بازار نمی‌شود و گلایه‌ها رفته رفته در حال بالا گرفتن است.

صالحی چهارشنبه گذشته در مواجهه با اهلی رسانه پس از پایان جلسه هیأت دولت بار دیگر آماج سوالاتی از این دست بود و در پاسخ به آنها بار دیگر عنوان کرد کاغذ فرهنگی که شامل کاغذ مطبوعات و کاغذ کتاب‌های غیر درسی است ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت می‌کنند و بقیه کاغذها شامل ارز کالاهای نیمایی می‌شوند.

صالحی بر این مساله تاکید کرده است که سال‌های گذشته سالانه ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزارتن کاغذ به قیمت ۳۵۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون دلار وارد کشور می‌شد اما مجموع ارزی که در سال ۹۸ برای برای کاغذ فرهنگی (کاغذ مطبوعات و کتاب) در نظر گرفته شده ۸۰ هزارتن معادل ۸۰ میلیون دلار است.

به گفته صالحی پس از تغییر و تحولات در سازوکار کارگروه کاغذ در وزارت ارشاد و ایجاد دو کارگروه مجزا در معاونت فرهنگی و مطبوعاتی برای واردات ۲۵ هزار تن کاغذ موافقت به عمل آمده که از این میزان ۹۵۰۰ تن مطبوعات و ۱۵۵۰۰ تن کاغذ کتاب است.

صالحی البته تاکید داشته که در شش ماهه ابتدای سال ۴۰ هزار تن کاغذ فرهنگی وارد کشور خواهد شد

در همین زمینه خبرنگار مهر نیز از یکی از اعضای کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب اطلاع کرد که طی روزهای ابتدایی هفته آینده ۳۲۰۰ تن کاغذ شامل ۳ هزار تن کاغذ تحریر و ۲۰۰ تن کاغذ بالکی از طریق کمیته توزیع کارگروه کاغذ معاونت فرهنگی که زیر نظر تعاونی ناشران کشور (آشنا) اداره می‌شود، توزیع خواهد شد.

پس از ایجاد این کارگروه جدید سه کمیته شامل تخصیص، توزیع و نظارت در این کارگروه تشکیل شده است که مسئولیت آنها بر عهده آقایان فروغیان، اسماعیلی و حسن‌پور گذاشته شده است. بر همین اساس از میان ۴ شرکت تأیید شده برای واردات کاغذ در این کارگروه، دو شرکت موفق به وارد کردن کاغذ خود به کشور شده و کاغذ وارداتی آنها به میزانی که ذکر شده ابتدای هفته آتی ترخیص و توزیع خواهد شد. همچنین اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز به عنوان مجری امر نظارت پس از توزیع این کاغذها به کار نظارت بر مصرف آنها خواهد پرداخت و از قرار معلوم بر انتشار کتاب بر مبنای این آثار از طریق نسخه شماری اقدام خواهد شد.

با این حال تا پایان هفته گذشته (ششم تیرماه) هر بند کاغذ تحریر با ابعاد ۷۰ در صد ۷۰ گرمی وارداتی از اندونزی با قیمت بندی ۵۱۰ هزار تومان و همین کاغذ با ابعاد ۶۰ در ۹۰ با قیمت ۳۸۵ هزار تومان به فروش رسید و روند صعودی قیمت این محصول در بازار کماکان حفظ شد. حالا باید دید آیا با آغاز توزیع کاغذهای وادارتی در بخش فرهنگ و کتاب این روند نتیجه معکوس به خود خواهد گرفت یا خیر.