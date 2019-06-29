جاده هراز به سمت تهران یک طرفه شد

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمدوشد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ امروز از رودهن به آب اسک ممنوع شد.

وی افزود: رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ساعت ۲ بامداد فردا یکشنبه از آب اسک تا رودهن محدوده مشاء یکطرفه شد.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران با بیان اینکه از لحاظ شرایط آب و هوایی، آسمان شرق استان جوی آرام را تجربه می‌کند و سطح جاده‌ها خشک است، گفت: جاده فیروزکوه به دلیل بار ترافیکی پر حجم یکطرفه نمی‌شود.

وی گفت: هم اکنون رفت و آمد خودروها در جاده‌های فیروزکوه و امام رضا (ع) نیمه سنگین و در جاده حرم تا حرم پر حجم گزارش شده است.