  1. استانها
  2. لرستان
۹ تیر ۱۳۹۸، ۰:۳۶

دستور وزیر بهداشت برای پیگیری درمان «مهتاب بازوند» شاعره لرستانی

دستور وزیر بهداشت برای پیگیری درمان «مهتاب بازوند» شاعره لرستانی

خرم‌آباد- وزیر بهداشت خواستار پیگیری مجدانه روند درمان «مهتاب بازوند» شاعره لرستانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی خطاب به سرپرست و مدیران دانشگاه علوم پزشکی لرستان خواستار پیگیری مجدانه درمان «مهتاب بازوند» شاعره لرستانی شد.

«مهتاب بازوند» شاعره لرستانی چند روزی است که بر اثر حمله مغزی در بخش آی سی یو مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد بستری شده است.

شامگاه شنبه نیز محمدرضا نیکبخت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن عیادت از مهتاب بازوند شاعره لرستانی ملقب به بانوی غزل لرستان، پیگیر روند درمان این هنرمند شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین با خانواده مهتاب بازوند دیدار کرد.

کد مطلب 4653596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها