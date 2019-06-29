دستور وزیر بهداشت برای پیگیری درمان «مهتاب بازوند» شاعره لرستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی خطاب به سرپرست و مدیران دانشگاه علوم پزشکی لرستان خواستار پیگیری مجدانه درمان «مهتاب بازوند» شاعره لرستانی شد.

«مهتاب بازوند» شاعره لرستانی چند روزی است که بر اثر حمله مغزی در بخش آی سی یو مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد بستری شده است.

شامگاه شنبه نیز محمدرضا نیکبخت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن عیادت از مهتاب بازوند شاعره لرستانی ملقب به بانوی غزل لرستان، پیگیر روند درمان این هنرمند شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین با خانواده مهتاب بازوند دیدار کرد.