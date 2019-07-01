بعید است «استقلال» و «پرسپولیس» تا شهریور واگذار شوند

محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، گفت: اخیراً در مجلس جلسه‌ای برای بررسی این موضوع با حضور وزیر ورزش و جوانان و برخی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برگزار شد که طبق گفته سلطانی‌فر در هیئت دولت مصوبه‌ای برای واگذاری استقلال و پرسپولیس تصویب شده است.

وی تأکید کرد: واگذاری سرخابی‌ها مسئله بسیار مهمی است اما یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت آن است که این باشگاه‌ها باید به افرادی واگذار شود که اهلیت آنان اثبات شود و دقت و سرعت در اجرای این مصوبه باید توأمان باشد.

عضو فراکسیون ورزش ادامه داد: حدود دو سال پیش، اسامی برخی افراد جهت خرید سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس اعلام شد که این افراد در حال حاضر در زندان هستند و این مسئله باعث شده است که واگذاری این تیم‌ها با احتیاط بیشتری صورت گیرد.

جمالی نوبندگانی تصریح کرد: از سوی دیگر در واگذاری برخی از تیم‌ها چون نفت تهران، استقلال اهواز، پاس تهران، سپیدرود رشت و ابومسلم خراسان شاهد تجارب ناموفقی بودیم که این مسئله هم حساسیت واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس را افزایش داده است.

وی با تأکید بر اینکه تیم‌داری باشگاه‌های خصوصی باید با مدیریت حرفه‌ای باشد و مدیران این باشگاه‌ها باید تجارب لازم را داشته باشند، تصریح کرد: با توجه به مسائل مذکور، بعید می‌دانم که تا شهریور ماه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس واگذار شوند.

شایان ذکر است که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۹۸ وزارت ورزش و جوانان را مکلف کرد که با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی تا پایان شهریور ۹۸ شرایط پذیرش باشگاه پرسپولیس و استقلال در بازار پایه فرا بورس را فراهم کند.