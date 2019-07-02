محمد جهانگیری، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بنا بر آمار بانک مرکزی در سال ۹۷، شاهد رشد استفاده از کارتخوان در مطب پزشکان بوده ایم. به طوری که این آمار نشان میدهد میزان استفاده از کارتخوان در مطبها، از ۱۲ درصد به ۳۷ درصد رسیده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا شاهد جمعآوری دستگاههای کارتخوان از برخی مطبهای پزشکان هستیم، افزود: خیلی از بانکها، وقتی تراکنش کارتخوان پایین باشد، تمایل ندارند که این قبیل کارتخوانها فعال بماند و در نتیجه آنها را جمعآوری میکنند.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، در عین حال از مذاکره با بانک مرکزی برای عدم جمع آوری دستگاههای کارتخوان از مطبها خبر داد.
جهانگیری در واکنش به این مطلب که گفته میشود عدم تراکنش کارتخوان در برخی مطبها تعمدی است، گفت: مطب پزشک مثل یک فروشگاه نیست که مدام تراکنش داشته باشد و برخی مطبها بعضاً بیمار ندارند و همین مسئله منجر به عدم تراکنش کارتخوان میشود.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، با تاکید بر اینکه جامعه پزشکی همواره از قوانین تبعیت کرده است، افزود: گلایه ما این است که اگر قرار بر استفاده از کارتخوان برای مطبها است، چرا این موضوع شامل همه صنوف نمیشود.
وی گفت: سازمان نظام پزشکی قبلاً نیز اعلام کرده از مصوباتی که منجر به شفاف سازی فعالیتها شود، حمایت کرده و آنها را اجرا میکند، اما انتظار داریم که این قبیل مصوبات برای همه یکسان باشد.
جهانگیری تاکید کرد: دلخوری جامعه پزشکی از تبعیضهایی است که به این حرفه میشود.
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