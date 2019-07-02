گالری مهر حوزه هنری بیجار هفته آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی شامگاه دوشنبه و در جریان بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان از حوزه هنری این استان اظهار داشت: در سایه حمایت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی حوزه هنری انقلاب اسلامی فعالیت ها و اقداماتی خوبی را در بخش های مختلف فرهنگی و هنری اجرایی کرده است.

وی ادامه داد: حوزه هنری به عنوان یک نهاد مولود انقلاب اسلامی با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های خود در راستای اعتلای فرهنگ و هنر در استان کردستان تلاش می کند و در این راستا همراهی و اعتماد هنرمندان این استان از جمله سرمایه های اصلی این نهاد انقلابی است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان بیان کرد: در راستای این اعتماد و همراهی اصحاب فرهنگ و هنر است که تمامی فعالیت ها و برنامه های حوزه هنری در استان کردستان با حضور و همراهی خود مردم نیز همراه است و این مهم در تمامی فعالیت ها و برنامه های ما در استان یک امر مشهود و قابل توجه است.

وی با اشاره به اینکه ما در کنار تولید به عنوان یکی از اولویت های اصلی حوزه هنری از فعالیت در بخش ارتقاء زیرساخت های فرهنگی کردستان غافل نشده ایم، عنوان کرد: خوشبختانه در سایه حمایت های مسئولان استان و شهرستان گالری مهر حوزه هنری بیجار طی هفته آینده رسماً مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مرادی با اشاره به فعالیت سینما آزادی در شهرستان بیجار، افزود: خوشبختانه سینماآزادی در بیجار امروز به یکی از مهمترین کانون های فرهنگی و هنری در این شهرستان تبدیل شده است و انتظار می رود که با بهره برداری از گالری مهر همچنان شاهد فعالیت های بهتر فرهنگی و هنری در این شهرستان باشیم.

وی به پیگیری راه اندازی سینما در شهرستان سقز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در سایه حمایت های مسئولان استان و با همراهی مسئولان موسسه بهمن سبز مقدمات راه اندازی سینما در شهرستان سقز فراهم شده و انتظار می رود که این مهم در آینده نزدیک کارهای اجرایی و عملیاتی آن آغاز شود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان افزود: ما در بخش تولید به ویژه حوزه کتاب نیز فعالیت ها و برنامه های خوبی را در دست اقدام داریم که در این راستا تا پایان سال جاری در بخش فرهنگ و مطالعات پایداری هفت عنوان کتاب چاپ و وارد بازار نشر می شود.

وی گفت: در کنار این مهم موضوع دانشنامه فرهنگ، هنر و تمدن کردستان نیز به عنوان یکی از پروژه های مهم در دستور کار قرار داشته و پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری چندین عنوان دیگر از مجلدات این دانشنامه چاپ و وارد بازار نشر شود.

مرادی با اشاره به اینکه در بخش آموزش نیز حوزه هنری فعالیت های خوبی را در دستور کار دارد، یادآور شد: در طول سال فعالیت های آموزشی حوزه هنری در قالب واحدهای تخصصی دنبال شده و در کنار این مهم و با دعوت از اساتید برجسته کشوری، کارگاه های آموزشی نیز برگزار می شود.