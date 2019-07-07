کنکور لذت مطالعه عمیق را از جوانان سلب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صدوقی یکشنبه شب در آئین سومین دوره کتاب سال یزد که به همت خانه فرهنگ صدوقی برگزار شد، اظهار داشت: تلاش ما این بود که با برگزاری دوره کتاب سال یزد، یک اتفاق فرهنگی را در استان رقم بزنیم.

وی عنوان کرد: عناوینی مانند کتاب سال، پایتخت کتاب ایران و … نباید ما را از میراث معنوی خود غافل کند زیرا یزد صاحبان اندیشه بزرگی نظیر خانواده افشاری، محقق داماد، آیت‌الله خاتمی، آذریزدی، اسلامی ندوشن و… دارد که اینها خود ظرفیت‌های بالقوه یزد در حوزه فرهنگی هستند.

صدوقی تصریح کرد: یزد در دامن خود بزرگانی را پرورش داده که امروز باید از ظرفیت این بزرگان و پشتوانه آنها برای انجام برنامه‌های فرهنگی استفاده کنیم.

رئیس هیئت مدیره خانه فرهنگ صدوقی ادامه داد: یزد باید برای نسل آینده استانی باشد که توانسته از ظرفیت‌های خوب خود به درستی استفاده کند و به برندهایی از جمله پایتخت کتاب ایران دست پیدا کند.

صدوقی تاکید کرد: پایتخت کتاب ایران، بهانه‌ای است برای اینکه دقت نظر بیشتری به جایگاهی که در آن قرار گرفته‌ایم داشته باشیم.

وی عنوان کرد: اکنون با کسب این برند فرهنگی زمان آن رسیده که دو سوال در مورد یزد مطرح کنیم، نخست آنکه نسبت فرهنگ عمومی یزد با مقوله کتاب و کتابخوانی چگونه است و دوم؛ سهم یزد در فرهنگ عمومی چیست.

صدوقی خاطرنشان کرد: امروز جوانان ما با انواع آزمون‌ها و کنکورها و … درگیر هستند بنابراین لذت مطالعه عمیق از آنها سلب شده، کتابخانه‌های عمومی ما دیگر چندان عمومی نیستند زیرا عموم رغبت چندانی به حضور در این کتابخانه‌ها ندارد.

وی تصریح کرد: اکنون وقت این است که ببینیم در دوره‌های مختلف چقدر توانسته‌ایم امثال ندوشن اسلامی را تحویل جامعه دهیم.

صدوقی عنوان کرد: از گذشته تا امروز نشر و توزیع کتاب علاوه بر اینکه با فکر نویسنده عجین بوده، به عنوان یک صنعت نیز مطرح بوده و در دوران انقلاب به دلیل اقتضائات زمان، از هر نوع کتابی به لحاظ کیفی استقبال می‌شد اما امروز برای جذاب شدن کتاب و ترغیب جوانان و جامعه به کتابخوانی، باید به سمت تولیدات جدید برویم.

وی تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم نسل جدید را بیشتر به کتابخوانی ترغیب کنیم، باید به تکنولوژی‌های جدید روز روی بیاوریم و برای این منظور لازم است متفکران و نویسندگان جامعه با دنیا در ارتباط باشند و آنچه در دنیای پیرامون رخ می‌دهد را رصد کنند.

صدوقی اظهار داشت: خانه فرهنگ صدوقی به سهم خود و در حد بضاعت خود تلاش می‌کند اقدامتی را در این راستا انجام دهد زیرا معتقدیم تا زمانی که درهای دنیا را به روی خود ببندیم، نویسندگان ما تنها تولیدات کلیشه‌ای خواهند داشت و اگر بتوانیم شرایط آشنایی نویسندگان با دنیای بیرون را فراهم کنیم، آنگاه شاهد تولیدات متنوع خواهیم بود.