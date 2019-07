حقوقدان جوان نامزد عضویت در شورای نگهبان کیست؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست، هادی طحان نظیف متولد ۱۳۶۱ در دزفول، شهر موشک ها است. او مدرک دکترای حقوق عمومی خود را از دانشگاه تهران گرفته و هم اکنون نیز عضو هیئت علمی دانشگاه است.

جوان ترین حقوقدان معرفی شده برای عضویت شورای نگهبان، پیش از این مسئولیت هایی همچون دبیر کمیته فرهنگی- اجتماعی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، عضو مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان، کارشناس و مشاور حقوقی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و کارشناس حقوقی مرکز پژوهش های در مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد. او نزدیک به ده سال دبیر جلسات شورای نگهبان بوده است و تسلط کافی به قانون اساسی، نظرات تفسیری و رویه های شورای نگهبان دارد.

طحان نظیف همچنین ۱۸ عنوان کتاب و بیش از ۳۰ عنوان مقاله علمی در موضوعات حقوقی دارد. تدریس در موضوعات «حقوق اساسی»، «حقوق اداری»، «حقوق برنامه و بودجه» و «بررسی و تحلیل مکاتب فلسفی و کلامی حقوق عمومی» و سخنرانی در نشست های علمی و حقوقی از دیگر سوابق علمی اوست.

کارنامه قابل توجه و کسب عناوین پژوهشی برتر این حقوقدان جوان نشان می دهد وی گزینه قابل اتکایی برای معرفی در جمع حقوقدانان شورای نگهبان است و در زمینه قانون اساسی و قوانین و مقررات کشور دارای تسلط کافی است.

در صورت اعتماد مجلس به این حقوقدان جوان و عضویت وی در شورای نگهبان می توان امیدوار بود رویکرد تحول خواهی و جوانگرایی رئیس قوه قضائیه استمرار یافته و فرصت ها برای حضور جوانان دهه شصت در مسئولیت ها فراهم شود.

برخی از سوابق هادی طحان نظیف به شرح زیر است:

برخی از سوابق اجرایی

معاونت آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، از مردادماه سال ۱۳۹۲٫

عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، از سال ۱۳۹۲٫

دبیر داخلی جلسه شورای نگهبان، از سال ۱۳۸۹٫

مشاور معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، از سال ۱۳۸۹٫

عضو مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان، از سال ۱۳۹۳٫

عضو شورای کارشناسی مرکز تحقیقات شورای نگهبان، از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۲٫

عضو کمیته علمی و راهبردی دفتر حقوق بشر و شهروندی اسلامی، از سال ۱۳۹۵٫

مدیر گروه حقوق اجتماعی- فرهنگی مرکز تحقیقات شورای نگهبان، از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۸۹٫

کارشناس و مشاور حقوقی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس شورای اسلامی.

کارشناس گروه حقوق عمومی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سال ۱۳۸۹٫

کارشناس و پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان، از سال ۱۳۸۸ تاکنون.

همکاری با معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، سال ۱۳۸۷٫

همکاری با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. از سال ۱۳۹۷٫

دبیر کمیته فرهنگی- اجتماعی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۸٫

عضو هیأت اندیشه‌ورز سازمان بسیج حقوقدانان، از سال ۱۳۹۶

عضو کارگروه بازنگری دروس رشته معارف اسلامی و حقوق، از سال ۱۳۹۶٫

عضو کمیته علمی همایش مردم‌سالاری دینی، جهان اسلام و غرب، سال ۱۳۹۷٫

عضو کمیسیون فقه، حقوق و قضای اسلامی چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی، سال ۱۳۹۷٫

سوابق تدریس

بررسی و تحلیل مکاتب فلسفی و کلامی حقوق عمومی (دکتری)

بررسی تحلیلی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقطع کارشناسی ارشد)

حقوق برنامه و بودجه (مقطع کارشناسی ارشد)

سمینار (مقطع کارشناسی ارشد)

حقوق اساسی (۱)

حقوق اساسی (۲)

حقوق اداری (۱)

مقدمه علم حقوق

اندیشه اسلامی (۱)

اندیشه اسلامی (۲)

انقلاب اسلامی ایران

سوابق پژوهشی

تقدیرنامه ها

الف- پژوهشگر برتر دانشکده حقوق در مجموع محورها و آثار پژوهشی در دهمین جشنواره هفته پژوهش دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷).

ب-پژوهشگر برتر دانشکده حقوق در محور تحقیق درسی در نهمین جشنواره هفته پژوهش دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶).

ج-تقدیر از سوی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در روز معلم (سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸)

د- تقدیر از سوی رئیس هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی. (سال ۱۳۹۱)

ه-تقدیر از سوی رئیس هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی. (سال ۱۳۹۳)

و-رتبه اول در نخستین چالش مشارکت در قانون نویسی در کشور در خصوص طرح جامع مدیریت شهری، تیرماه ۱۳۹۶٫

ز-رتبه اول در نخستین چالش مشارکت در قانون نویسی در کشور در خصوص طرح کنترل ورود کالای خارجی، تیرماه ۱۳۹۶٫

ی-تقدیر از سوی معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، مهرماه ۱۳۹۷٫

کتب

۱- تألیف مشترک کتاب مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات‌گرایی حقوقی، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، سال ۱۳۹۷٫

۲- مشارکت در تألیف کتاب «تفکیک تقنین و اجراء، تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه» انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، بهار سال ۱۳۹۷٫

۳- مشارکت در کتاب «قانون‌گذاری و اجراء» انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، بهار سال ۱۳۹۸٫

۴- مشارکت در تألیف کتاب شرح قانون اساسی- فصل هشتم- رهبر، جلد اول، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، بهار سال ۱۳۹۶٫

۵- مشارکت در تدوین کتاب «مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی، دوره اول»، انتشارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سال ۱۳۸۹٫

۶- مشارکت در تدوین کتاب «مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی، دوره دوم»، انتشارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سال ۱۳۸۹٫

۷- مشارکت در تألیف مجموعه پنج‌جلدی «روایت تفکر، فرهنگ و تمدن؛ از آغاز تاکنون» از طریق همکاری با خانه فرهنگ و هنر سافیا به سفارش و چاپ سازمان ملی جوانان، پاییز سال ۱۳۸۷٫

۸- تألیف مشترک کتاب «دزفول در جنگ»، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، سال ۱۳۸۷٫

۹- مشارکت در تدوین کتاب‌های «نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به مصوبات دولت» (در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) در سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۷۱ (گردآوری)، دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۱۳۹۰ (چاپ محدود)

۱۰- مشارکت در تدوین کتاب‌های «نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به مصوبات دولت» (در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) در سال‌های ۱۳۷۲-۱۳۷۴ (گردآوری)، دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۱۳۸۹ (چاپ محدود)

۱۱- مشارکت در تدوین کتاب‌های «نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به مصوبات دولت» (در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) در سال ۱۳۷۵ (گردآوری)، دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۱۳۹۰ (چاپ محدود)

۱۲- مشارکت در تدوین کتاب‌های «نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به مصوبات دولت» (در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) در سال ۱۳۷۶ (گردآوری)، دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۱۳۹۰ (چاپ محدود)

۱۳- مشارکت در تدوین کتاب‌های «نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به مصوبات دولت» (در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) در سال ۱۳۷۷ (گردآوری)، دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۱۳۹۰ (چاپ محدود)

۱۴- مشارکت در تدوین کتاب‌های «نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به مصوبات دولت» (در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) در سال ۱۳۸۰ (گردآوری)، دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۱۳۹۲ (چاپ محدود)

۱۵- مشارکت در تدوین کتاب‌های «نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به مصوبات دولت» (در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) در سال ۱۳۸۱ (گردآوری)، دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۱۳۹۲ (چاپ محدود)

۱۶- مشارکت در تدوین کتاب‌های «نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به مصوبات دولت» (در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) در سال ۱۳۸۴ (گردآوری)، دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۱۳۹۰ (چاپ محدود)

۱۷- مشارکت در تدوین کتاب‌های «نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به مصوبات دولت» (در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) در سال ۱۳۸۶ (گردآوری)، دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۱۳۸۹( چاپ محدود)

۱۸- مشارکت در تدوین کتاب‌های «نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به مصوبات دولت» (در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) در سال ۱۳۸۹ (گردآوری)، دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۱۳۹۱ (چاپ محدود)

مقالات

۱- مقاله مشترک «آسیب‌شناسی نظام حقوقی حاکم بر فرآیندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاست‌های کلی انتخابات» چاپ شده در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره ۵۰، شماره ۴، سال ۱۳۹۸، (علمی- پژوهشی).

۲- مقاله «تاثیر صورت‌بندی ساختارهای حکومتی در نظام‌سازی اسلامی» چاپ شده در دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال نوزدهم، شماره ۴۸، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۷ (علمی- پژوهشی).

۳- مقاله مشترک «ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران» چاپ شده در فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال هشتم، شماره ۲۱، پاییز سال ۱۳۹۷، (علمی- پژوهشی).

۴- مقاله مشترک «مشروطه ایرانی و عرف اساسی»، در نخستین همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی، مهرماه ۱۳۹۷٫

۵- مقاله مشترک «بازپژوهی مفهوم قانون در حقوق مدرن با تاکید بر مکتب پوزیتیویسم حقوقی» چاپ شده در فصلنامه حکمت اسلامی، دوره پنجم، شماره یک، پیاپی ۱۶، بهار سال ۱۳۹۷ (علمی- پژوهشی).

۶- مقاله مشترک «قانون کار و سیاست‌های اشتغال در نظام اقتصادی اسلام» در سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی، اسفندماه سال ۱۳۹۶٫

۷- مدخل «سیاست‌های کلی نظام» در دایره‌المعارف حقوق عمومی، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، سال ۱۳۹۶٫

۸- مقاله مشترک «کرامت انسانی به مثابه مبنای حقوق بشر در اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، در اولین کنگره حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی، دی‌ماه ۱۳۹۶٫

۹- مقاله مشترک «خوانشی نو از دیدگاه‌های تحلیلی نسبت به مفهوم قانون در عصر مشروطه» چاپ شده در دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال سیزدهم شماره ۴۵، بهار و تابستان سال ۱۳۹۶ (علمی- پژوهشی).

۱۰-مقاله مشترک «تامین حقوق شهروندی در سایه طراحی یک الگوی باثبات تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران » چاپ شده در دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره یازدهم، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۵ (علمی- ترویجی).

۱۱- مقاله مشترک با عنوان «سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ بازنگری غیررسمی قانون اساسی یا استفاده از ظرفیت اصل ۴۴» چاپ شده در فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم، شماره ۱۵، بهار سال ۱۳۹۵، (علمی- پژوهشی).

۱۲- مقاله مشترک «احقاق حقوق مردم در پرتو تحولات قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال های ۸۵ و ۹۲»، در همایش ملی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سه سال پس از اجرا، سال ۱۳۹۵٫

۱۳- مقاله مشترک «ساختار و ماهیت حکومت از منظر غایت و وسیله در پرتو نظریه اعتباریات» چاپ شده در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره ۴۶، شماره یک، بهار سال ۱۳۹۵، (علمی- پژوهشی).

۱۴- مقاله مشترک «تاثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار» چاپ شده در فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال سوم، شماره ۱۰، زمستان سال ۱۳۹۳، (علمی- پژوهشی).

۱۵- مقاله «معتمدان مردمی، مجریان انتخابات (نگاهی به تغییرات ساختاری در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری)» چاپ شده در فصل‌نامه ناظر امین، شماره ۴۵، بهار سال ۱۳۹۲٫

۱۶- مقاله مشترک «نسبت سیاست‌های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران» چاپ شده در دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال سیزدهم شماره ۳۵، بهار و تابستان سال ۱۳۹۱ (علمی- پژوهشی).

۱۷- مقاله «نگاهی گذرا بر آسیب‌شناسی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» چاپ شده در فصل‌نامه ناظر امین، شماره ۴۴، تابستان سال ۱۳۹۱٫

۱۸- مقاله «سیاست‌های کلی نظام، الزامی یا ارشادی»، چاپ شده در شماره ۱۹ مجله رصد ویژه‌نامه تحلیلی دفتر پژوهش مؤسسه فرهنگی هنری خراسان (اسفندماه ۱۳۹۰ ویژه‌نامه مجلس و انتخابات).

۱۹- مقاله مشترک «قانون و قانون‌گذاری از دیدگاه امام خمینی (ره)» از کتاب مجموعه مقالات قانون و قانون‌گذاری در آراء اندیشمندان معاصر شیعه، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، سال ۱۳۸۹٫

۲۰- مقاله «نقش فعال مردم در فرآیند برگزاری انتخابات با نگاهی به قانون انتخابات ریاست جمهوری» چاپ شده در مجله برداشت اول مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، دوره جدید، شماره یازدهم، خرداد سال ۱۳۸۹٫

۲۱- مقاله مشترک «ماهیت نهاد سیاست‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» چاپ شده در دوفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای معارف اسلامی و حقوق، سال نهم شماره ۲۸، پاییز و زمستان سال ۱۳۸۷ (این مقاله با ملاک‌های علمی- پژوهشی ارزیابی گردیده است).

۲۲- مقاله «تحلیلی بر مشروح مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تصویب اصل ۲۶» در مجموعه مقالات مبانی نظری قانون احزاب جمهوری اسلامی به سفارش وزارت کشور (آماده انتشار).

۲۳- مقاله «بررسی ماهیت سیاست‌های کلی نظام و جایگاه آنها در سلسله مراتب حقوقی کشور» به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس.

۲۴- مقاله «ولایت فقیه از منظر آیت‌الله مهدوی کنی (ره)» چاپ شده در دوفصلنامه دانش سیاسی، سال چهاردهم، شماره ۲۸، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۷ (علمی- پژوهشی). (در نوبت چاپ)

۲۶- مقاله «تبیین بند (۲) اصل ۱۱۰ قانون اساسی»، در پروژه شرح مبسوط اصول قانون اساسی زیر نظر دکتر عباسعلی کدخدایی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به سفارش پژوهشکده شورای نگهبان. (آماده انتشار)

۲۷- مدخل «سیاست‌های کلی نظام از منظر آیت‌الله مهدوی کنی (ره)» در پروژه پژوهشی در آمدی بر اندیشه‌های آیت الله مهدوی کنی (ره)، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، (در نوبت چاپ)

۲۸- تدوین مشترک مدخل «محدوده اختیارات ولی فقیه از منظر آیت‌الله مهدوی کنی (ره)» در پروژه پژوهشی در آمدی بر اندیشه‌های آیت الله مهدوی کنی (ره)، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، (در نوبت چاپ)

۲۹- تدوین مشترک مدخل «مشروعیت حاکم اسلامی در اندیشه آیت‌الله مهدوی کنی (ره)» در پروژه پژوهشی در آمدی بر اندیشه‌های آیت الله مهدوی کنی (ره)، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، (در نوبت چاپ)

۳۰- تدوین مشترک مدخل «صفات ولی فقیه در اندیشه آیت‌الله مهدوی کنی (ره)» در پروژه پژوهشی در آمدی بر اندیشه‌های آیت الله مهدوی کنی (ره)، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، (در نوبت چاپ)

۳۱- مقاله مشترک در همایش بین‌المللی با عنوان

۳۲- Human dignity as the basis of human rights in the universal Declaration of Human Rights and constitutional of Islamic Republic of Iran, ۱۲th Silk Road International Conference on Contemporary Challenges of Democracy and Human Rights through Politics and Security, May ۲۰۱۷.

پروژه های تحقیقاتی

الف-مشارکت در تدوین علمی مجموعه مقالات همایش «الزامات حقوقی تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تابستان سال ۱۳۸۷٫

ب-مشارکت در تدوین علمی مجموعه مقالات همایش «آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری» برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تابستان سال ۱۳۸۷٫

ج-مشارکت در طرح «منبع‌شناسی کتب حقوق عمومی دانشگاه‌های تهران» برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سال ۱۳۸۸٫

د-مشارکت در تألیف پروژه تحقیقاتی «تفکیک قلمرو تقنین از اجرا» برای مرکز تحقیقات شورای نگهبان، سال ۱۳۸۹٫

ه-عضویت در پروژه «شرح مبسوط اصول قانون اساسی» برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و پژوهشکده شورای نگهبان از طریق ارائه و نیز داوری مقالات، از سال ۱۳۸۹٫

و-عضویت در پروژه «بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی» در مرکز تحقیقات شورای نگهبان.

کرسی نظریه پردازی

ارائه کرسی ترویجی چالش‌های نظام سیاستگذاری: بررسی سیاست‌های کلی نظام، در دانشگاه تهران (اسفندماه ۱۳۹۵)

ارائه کرسی ترویجی نظام‌سازی اسلامی در حقوق اساسی، (خردادماه ۱۳۹۶)

ناقد کرسی ترویجی سازوکار اثربخشی به تشخیص فقهی فقهای شورای نگهبان (موضوع اصل ۴ قانون اساسی) (شهریورماه ۱۳۹۶)

راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

۱-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «آسیب‌شناسی حقوقی روند قانون‌گذاری در قانون جزای افغانستان»، شهریورماه سال ۱۳۹۵٫

۲-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «ماهیت مراجع شبه قضایی حقوقی و نسبت آن با مراجع قضایی»، اسفندماه سال ۱۳۹۵٫

۳-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات‌گرایی حقوقی»، خردادماه سال ۱۳۹۶٫

۴-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «فتوای معیار در قانون‌گذاری (همراه با مطالعه موردی قاعده درأ)» شهریورماه سال ۱۳۹۶٫

۵-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «مبانی و صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ تصمیم‌های تامینی» شهریورماه سال ۱۳۹۶٫

۶-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «مطالعه انتقادی نظریه بازی همپتن در حقوق عمومی مبتنی بر نظریه مردم‌سالاری دینی»، شهریورماه سال ۱۳۹۶٫

۷-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «نقش دادستان در صیانت از حقوق و آزادی‌های عمومی در حقوق ایران»، آذرماه سال ۱۳۹۶٫

۸-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «همه‌پرسی تقنینی و سیاسی در نظام حقوقی ایران»، شهریورماه سال ۱۳۹۷٫

۹-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «تاثیر گفتمان روشنفکری عصر مشروطه در تکوین مفهوم مدرن قانون در ایران»، شهریورماه سال ۱۳۹۷٫

۱۰-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «بازنگری بنیادین در قانون اساسی با بررسی موردی حقوق اساسی ایران و آمریکا»، مهرماه سال ۱۳۹۷٫

۱۱-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «حق دسترسی به اطلاعات بودجه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا»، آذرماه سال ۱۳۹۷٫

۱۲-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «مبانی و جایگاه قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی ایران»، خردادماه سال ۱۳۹۸٫

۱۳-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه»، تیرماه سال ۱۳۹۸٫

۱۴- رساله دکتری با عنوان «تفسیر اجتهادی در تحلیل رویه تفسیری شورای نگهبان»

۱۵- رساله دکتری با عنوان «بایسته‌های ساختار اجرایی مطلوب در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»

۱۶-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «مبانی، جایگاه و سازوکارهای اعمال عرف اساسی در نظام حقوقی ایران»

۱۷-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل و آسیب‌شناسی فرآیند نظارت شرعی بر قوانین و مقررات مصوب قبل از انقلاب اسلامی»

۱۸-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «آسیب‌شناسی حقوقی تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی»

۱۹-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «رهیافتی به بنیان‌ها و مؤلفه‌های قانون در اندیشه علامه طباطبایی»

۲۰-پ ایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «امکان‌سنجی استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری»

۲۱- رساله دکتری با عنوان «نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان؛ آیین عملی و مبانی نظری»

تدریس در دوره های علمی و کارگاه های تخصصی

تدریس کارگاه تخصصی «تبیین نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان»، مردادماه ۱۳۹۵٫

تدریس کارگاه تخصصی «قوانین بودجه سالیانه در پرتو نظریات شورای نگهبان»، آبان‌ماه ۱۳۹۵٫

تدریس کارگاه تخصصی «نظارت بر انتخابات با مبانی نظری و رویه عملی»، اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶٫

تدریس کارگاه تخصصی «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیندها و رویه‌ها»، مهرماه ۱۳۹۶٫

تدریس دوره آموزشی «تبیین جایگاه و صلاحیت‌های شورای نگهبان»، آذرماه ۱۳۹۶٫

تدریس کارگاه تخصصی «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ با مبانی نظری و رویه عملی»، آذرماه ۱۳۹۶٫

تدریس دوره آموزشی «تبیین جایگاه و صلاحیت‌های شورای نگهبان و ساختار و عملکرد نهادهای حاکمیتی و قوای سه‌گانه»، بهمن‌ماه ۱۳۹۶٫

تدریس کارگاه تخصصی «آشنایی با قانون اساسی»، بهمن‌ماه ۱۳۹۶٫

تدریس در دوره آموزشی مجازی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موضوع «مفهوم و جایگاه سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حین اجرای آن»، اسفندماه ۱۳۹۶٫

تدریس کارگاه تخصصی ویژه خبرنگاران «آشنایی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، شهریورماه ۱۳۹۷٫

تدریس کارگاه تخصصی «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مهرماه ۱۳۹۷٫

تدریس کارگاه تخصصی «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی»، آذرماه ۱۳۹۷٫

تدریس کارگاه تخصصی «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیندها و رویه‌ها»، اسفندماه ۱۳۹۷

سخنرانی علمی

نشست علمی «بررسی حدود صلاحیت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام»، در دانشگاه شهید بهشتی، (اردیبهشت ۱۳۹۸)

نشست علمی «آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی در ایران»، در مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، (اسفندماه ۱۳۹۷)

نشست علمی «بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (cft)» (آذرماه ۱۳۹۷)

نشست علمی «جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، در مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، (آبان‌ماه ۱۳۹۷)

نشست تخصصی «جایگاه مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها در نظم حقوقی کشور»، در دیوان عدالت اداری (بهمن‌ماه ۱۳۹۶)

نشست «بررسی ابعاد حقوقی نظر اخیر فقهای شورای نگهبان و رای دیوان عدالت اداری در خصوص انتخابات شورای شهر»، (آبان‌ماه ۱۳۹۶)

تحلیل عملکرد دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور، (فروردین‌ماه ۱۳۹۶)

مفهوم قانون و آسیب‌شناسی آن در نظام حقوقی ایران، (اسفندماه ۱۳۹۲)

تحلیل عملکرد شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، (اسفندماه ۱۳۹۴)

نشست «جرایم انتخاباتی، بررسی وضعیت موجود و ارائه الگوی مطلوب»، با مشارکت دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و کرسی حقوق بشر چاپ شده در ضمیمه حقوق همشهری (اسفندماه ۱۳۹۴)

نشست «دولت‌سازی اسلامی»، (آذرماه ۱۳۹۳)

میزگرد «جایگاه ولی فقیه و مدیریت حقوقی بحران‌های کشور»، چاپ شده در نشریه قدر حضور (زمستان ۱۳۹۱).

گفتگوهای تخصصی

گفتگو با یسیج حقوقدانان؛ هماهنگی رئیس‌جمهور با رهبری در انتخاب برخی وزراء تبدیل به عرف حقوق اساسی شده است (مردادماه ۱۳۹۶).

گفتگوی ویژه فصلنامه حقوقی گواه با آیت‌الله عمید زنجانی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران چاپ شده در شماره سیزدهم فصلنامه حقوقی گواه (پاییز ۱۳۸۷).

گفتگوی تخصصی با موضوع «ماهیت و اعتبار سیاست‌های کلی نظام» با آیت‌الله عمید زنجانی عضو شورای بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ چاپ شده در ماهنامه تخصصی کیهان فرهنگی آبان و آذر سال ۱۳۹۰، شماره ۳۰۰-۲۹۹٫

گفتگوی تخصصی با موضوع «ضرورت ورود شورای بازنگری قانون اساسی به مسأله سیاست‌های کلی نظام» با آیت‌الله مهدوی کنی عضو شورای بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸

داوری مقالات فصل نامه های علمی پژوهشی

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی

مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران

دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی)

حقوق بشر و شهروندی اسلامی

حقوق عمومی اسلامی

پژوهش‌های معاصر انقلاب اسلامی

حقوق اداری

مجلس و راهبرد