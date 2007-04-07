وحدت مسلمانان عاملی برای مقابله با دشمنان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاریها، دکتر احمد بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه در مراسم افتتاحیه بیستمین کنفرانس وحدت اسلامی گفت: امتهای اسلامی منتظر نتایج خوب مساجد و حسینیه های ما هستند، ملت عراق دیگر طاقت درگیریهای مذهبی را ندارد، فلسطین در گامهای خود ثابت قدم است تا بتواند در برابر رژیم صهیونیستی بایستد.

دکتر احمد بدرالدین حسون از مقام معظم رهبری خواست نام خلیج اسلامی را برای خلیج فارس تعیین کند تا بدینوسیله از جولانگاه مستکبران جهان در منطقه جلوگیری شده، اجازه حضور هیچ بیگانه ای غیر از مسلمانان به آنان داده نشده و به اختلافات پایان داده شود.

مفتی اعظم سوریه همچنین از تمام علمای اسلام خواست تا در منبرهای خود وحدت و تقریب را تبلیغ کنند.

بیستمین همایش بین المللی وحدت اسلامی با هدف تعمیق وحدت جهان اسلام با موضوع سیره پیامبر اعظم(ص) در سه محور ویژگیهای فردی، اجتماعی و فرهنگی و تمدنی از دیروز 17 فروردین آغاز و تا 19 فروردین ادامه دارد.

شرکت کنندگان در این همایش ایمان و عبودیت، رفتار خانوادگی، مدارا و آسان ‌گیری، رهبری و مدیریت اجتماعی، سیاسی، نظامی، دیپلماسی ، تعادل در شخصیت: "خوف و رجا، قاطعیت و عطوفت ، عدالت و مهرورزی" را مورد بررسی قرار می دهند.

این همایش در بخش ویژگیهای فرهنگی ـ تمدنی به جهانشمولی در اخلاق پرداخته و در آخرین روز از بیستمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از 4 شخصیت به عنوان شخصیتهای سال تجلیل می شود که 2 نفر از آنها خارجی و 2 نفر دیگر ایرانی هستند. انتشار و ارائه کتابهایی که با محوریت وحدت نوشته شده نیز در حاشیه این اجلاس صورت خواهد گرفت.