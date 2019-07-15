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۲۴ تیر ۱۳۹۸، ۱۲:۵۶

رئیس حفاظت محیط زیست آمل مطرح کرد:

جریمه ۹ میلیون ریالی صید ماهی خال قرمز برای صیاد آملی

جریمه ۹ میلیون ریالی صید ماهی خال قرمز برای صیاد آملی

آمل- رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل گفت، صیاد سابقه دار آملی که به جرم صید گونه های با ارزش وتحت حمایت این اداره شناسایی ودستگیر شده بود به پرداخت بیش از۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مهدی کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شکارچی روز دوشنبه درحین صید ماهی قزل آلای خال قرمز در دریاچه امامزاده علی منطقه آب اسک بخش لاریجان آمل توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل شناسایی ودستگیر شد.

وی ادامه داد، از این صیاد متخلف که سابقه زیادی در صید بی رویه ماهی داشته، ۳ قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز کشف وضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل، مبلغ جریمه هر قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز را سه میلیون ریال اعلام واضافه کرد، با صدور رای کیفری مقام قضایی این صیاد به ۹میلیون ریال جریمه نقدی و واریز آن به حساب خزانه دولت محکوم شد.

کشاورزیان ادامه داد، طبق بند الف ماده ۱۲ قانون شکار و صید جزای مجازات نقدی از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و یا حبس از ۳ماه تا ۳سال براساس مصوبه شماره ۳۸۰ شورایعالی محیط زیست تعیین شده است.

ماهی قزل آلای خال قرمز جزو گونه های حمایت شده سازمان حفاظت محیط زیست و بومی رودخانه های ایران و به لحاظ شاخص های زیستگاهی، رفتارشناسی مورد علاقه عموم مردم و طبیعت دوستان است.

این گونه آبزی از نظر وضعیت حفاظتی متاسفانه درمعرض خطر انقراض است.

کد مطلب 4667069

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