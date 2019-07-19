کارشکنی در اشتغال جوانان استان بوشهر در پارس جنوبی پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های امروز نماز جمعه برازجان اظهار داشت: نماز جمعه از جمله مراسم عبادی و سیاسی هفتگی بسیار مؤثر پس از انقلاب اسلامی است.

وی اضافه کرد: نماز جمعه در عین حال که هزینه مالی برای نظام و دولت ندارد و ردیف بودجه برای آن تعیین نشده است لیکن دهها برابر تمامی مراکز فرهنگی و تبلیغی که بودجه‌های میلیاردی دارند مؤثرتر است.

امام جمعه برازجان خاطرنشان کرد: از اثرات و کارکردهای نمازهای جمعه به رشد و توسعه جامعه اشاره کرد و ادامه داد هر هفته میلیون‌ها نفر از مردم مؤمن و با انگیزه اعتقادی در این همایش معنوی شرکت می‌کنند و بهره‌های لازم را از ان می‌گیرند.

وی بیان کرد: به صورت هفتگی تمامی اخبار، حوادث و اتفاقات کشور و جهان اسلام به صورت تحلیلی از طریق تریبون‌های نماز جمعه به اطلاع مردم می‌رسد و موارد دیگر هم به صورت هفتگی از تریبون‌های نماز جمعه منعکس می‌شوند.

مصلح با اشاره به محورهای بیانات رهبری در دیدار با ائمه جمعه کشور افزود ضرورت سلوک در رفتار مردمی ائمه جمعه، لزوم امید آفرینی در جامعه، حمایت از جریان‌های انقلابی از جمله این محورها بود.

حمایت از حرکت‌های انقلابی

وی بیان کرد: حمایت از حرکت‌های انقلابی باعث ماندگاری انقلاب، افزایش کارآمدی نظام اسلامی، جلوگیری از مخاطرات کاهش روحیه انقلابی در کشور، شتاب در روند پیشرفت و فاصله گرفتن از سستی و بی عملی، رشد فرهنگ خدمت بدون منت در همه بخشهای نظام و بسترسازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی می‌شود.

امام جمعه برازجان با اشاره به اثرات و کارکردهای نماز جمعه در رشد و توسعه جامعه افزود: دفاع از انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی، حمایت از مدیران و مسئولان خدوم نظام، بیان مشکلات و مطالبات مردم، تبیین موانع و هشدارها و توصیه‌های ولی امر مسلمین و انتقاد سازنده از مدیران مختلف از جمله این موارد است.

وی با تبریک هفته آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: جوانان را به فراگیری کارهای فنی و حرفه ایی توصیه می‌کنم و از مدیران پارس جنوبی می‌خواهم جوانان استان را بکارگیری کنند.

مصلح تاکید کرد: اینکه برخی از مسئولین برای نیروهای شهرستان‌های شمالی و مرکزی استان در به کارگیری آنها در پارس جنوبی مانع تراشی می‌کنند یک اقدام خودسرانه است و هیچ جنبه قانونی و منطقی ندارد.

وی تصریح کرد: پارس جنوبی متعلق به کل استان و جوانان است. اینکه جوانان ما زحمت بکشند درس بخوانند و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ببینند بعد برای اشتغال آنها کارشکنی شود هیچ توجیهی ندارد. چرا نمایندگان استان سکوت کرده اند چرا از اشتغال جوانان در پارس جنوبی حمایت نمی‌شود.