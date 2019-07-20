۲۰ هزار کارگر ساختمانی مازندران متقاضی بیمه هستند

سید هادی ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر درحاشیه نشست هماهنگی مدیران مازندران در فرمانداری نکا اظهار کرد: از نیمه دوم سال گذشته تاکنون ۲۴ هزار و ۹۹ نفر در سامانه رفاهی بیمه کارگران ساختمانی مازندران ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۰ هزار و ۳۵۵ نفر شرایط احراز بیمه را داشتند.

وی افزود: سه هزار و ۶۶۳ نفر شرایط لازم برای تایید سامانه را نداشتند همچنین در مجموع بازرسی ۳۰ هزار و ۱۰۷ نفر انجام شد که خوشبختانه ۵ هزار نفر تاکنون بیمه شدند و در نهایت در حال حاضر طبق سهمیه استان ۲۰ هزار نفر متقاضی جدید در مازندران داریم.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران با اشاره به اینکه ۲۱ شهر و شهرستان در استان بیمه کارگران ساختمانی را عهده دار هستند بیان کرد: در ۲۱ شهر استان مازندران تاکنون ۲۳ هزار و ۱۶۶ نفر آموزش بیمه کارگران ساختمانی را فرا گرفتند.

به گفته ساداتی ساخت و سازهای بسیاری در روستاهای استان صورت می گیرد که دهیاران این ساخت و سازهای غیر مجاز را به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمی کنند لذا در این بخش نیازمند تعامل بیشتر بخشداران و دهیاران با سازمان تامین اجتماعی هستیم.

این مسئول اضافه کرد: بخشی از خانواده های کارگران ساختمانی را به صندوق بیمه عشایر انتقال دادیم تا بتوانند از خدمات مربوطه در این حوزه بهره مند شوند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران اضافه کرد: به دنبال این هستیم تا مجموعه انجمن کارگران ساختمانی شکل منسجمی را به خود بگیرد در این راستا نیز نیازمند یک جایگاه برای شهر نکا هستیم که امیدواریم با مساعدت مسئولان این امر به زودی در شهرستان محقق شود.