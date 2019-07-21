به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ، پرهام جانفشان مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در بازدید روز یک شنبه ۳۰ تیرماه از میدان تاریخی حسن آباد پیشنهاد داد: طرح جامع کاربری از بناهای تاریخی شهر تهران با همکاری شهرداری تهران تدوین و اجرایی شود.

وی بیان کرد: در این طرح پیشنهادی سیستم اعلام و اطفاء حریق نیز باید به عنوان یک اصل اساسی برای بناهای تاریخی واجد ارزش دیده شود، پوشش بیمه حوادث برای بناهای تاریخی با رعایت استانداردهای میراث فرهنگی می‌تواند روند مرمت و بازسازی چنین رویدادهایی را تسریع کند .

او همچنین در دیدار با شهردار منطقه ۱۱ اظهار کرد: طرح مرمت ساختمان ضلع جنوب غربی میدان حسن آباد هرچه سریعتر با همکاری معاونت میراث فرهنگی استان تهران تهیه و اجرایی شود.