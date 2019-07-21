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۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۴:۳۲

توسط مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران ارائه شد

درخواست طرح جامع برای کاربری بناهای تاریخی میدان حسن‌آباد

درخواست طرح جامع برای کاربری بناهای تاریخی میدان حسن‌آباد

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران درخواست کرد: طرح جامع کاربری بناهای تاریخی شهر تهران، با همکاری شهرداری تهران، تدوین و اجرائی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ، پرهام جانفشان مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در بازدید روز یک شنبه ۳۰ تیرماه از میدان تاریخی حسن آباد پیشنهاد داد: طرح جامع کاربری از بناهای تاریخی شهر تهران با همکاری شهرداری تهران تدوین و اجرایی شود.

وی بیان کرد: در این طرح پیشنهادی سیستم اعلام و  اطفاء حریق نیز باید به عنوان یک اصل اساسی برای بناهای تاریخی واجد ارزش دیده شود، پوشش بیمه حوادث برای بناهای تاریخی با رعایت استانداردهای میراث فرهنگی می‌تواند روند مرمت و بازسازی چنین رویدادهایی را تسریع کند .

او همچنین در دیدار با شهردار منطقه ۱۱ اظهار کرد: طرح مرمت ساختمان ضلع جنوب غربی میدان حسن آباد هرچه سریعتر با همکاری معاونت میراث فرهنگی استان تهران تهیه و اجرایی شود.

کد مطلب 4672226
فاطمه کریمی

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