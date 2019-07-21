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۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۵:۱۹

رکابزنان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شدند

رکابزنان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شدند

کمیته تیم های ملی دوچرخه سواری لیست نهایی ورزشکاران و کادر فنی اعزامی به مسابقات قهرمانی کوهستان آسیا در لبنان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور شرکت در رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا که در کشور لبنان بر گزار می‌شود از سوی کمیته تیم‌های ملی دوچرخه سواری اسامی رکابزنان اعزامی به این رقابت‌ها اعلام شد.
تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان ایران با ترکیب ۱۰ رکابزن زیر در دو بخش بانوان و آقایان به این مسابقات اعزام می‌شود.

* کراس کانتری بزرگسالان
فراز شکری
پرویز مردانی
فرزاد خدایاری

* کراس کانتری بانوان بزرگسال
فرانک پرتو آذر
مونا فرح بخشیان

* کراس کانتری بانوان امید
مهسا ماویز

* کراس کانتری جوانان
‌علی لبیب

* کراس کانتری امید
‌علی ظهراب زاده

* دانهیل
‌حسین زنجانیان
‌امین نجفی بزی

مهدی میرزا حسینی (رهنما)، ناصر شهبازی مربیان، مجید پزشکیان مکانیسین و محسن سلگی کادر فنی تیم ملی را در این مسابقات تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 4672229

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