۲ انتصاب در معاونت صدای رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش اول جلسه شورای مدیران معاونت صدا که با حضور حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی و نیز حسین رضی معاون پژوهشی، برنامه ریزی و نظارت این سازمان و جمعی از مدیران ستادی و شبکه های رادیویی همراه بود، معارفه شاهید مظفری به عنوان مدیرکل برنامه ریزی و نظارت معاونت صدا برگزار شد.

در آغاز این جلسه، معاون صدا و معاون پژوهشی، برنامه ریزی و نظارت پس از شنیدن نظرات و پیشنهادات برخی از اعضای جلسه به بیان دیدگاه ها و راهبردهای پیش رو در حوزه پژوهشی، برنامه ریزی و نظارت در حوزه صدا پرداختند.

در حکم شاهید مظفری با امضای حسین رضی معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت آمده است:

«نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات جنابعالی و با توجه به موافقت معاون محترم صدا به موجب این حکم به عنوان «مدیر کل برنامه ریزی و نظارت معاونت صدا» منصوب می شوید.

توجه به اهداف تبیین شده در سیاست های ابلاغی سازمان بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله) و راهبردهای ترسیم شده از سوی ریاست محترم سازمان، برنامه ریزی جامع و کارآمد در زمینه فعالیت های معاونت صدا در افق بلند مدت و کوتاه مدت، تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه، توزیع مناسب و قانونمند بودجه و توسعه و به روز رسانی سیستم های جامع اطلاعاتی در زمینه برنامه ها، فعالیت ها و عملکرد آن معاونت، نظارت مستمر و اثربخش بر فعالیت های انجام شده در حوزه ذیربط، نظارت بر حسن اجرای استانداردهای شاخص ها و دستورالعمل های ابلاغی در سازمان، ایجاد ساز و کار همکاری و هماهنگی در بین اجزای مختلف و ستاد معاونت صدا و مجموعه های بیرون از سازمان بر اساس ضوابط و مقررات و سیاست های ابلاغی و هماهنگی و همکاری با بخش های گوناگون معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت از اهم وظایف جنابعالی در این مسئولیت است که لازم است با هماهنگی کامل با معاون محترم صدا انجام پذیرد.

امید است با عنایت خداوند متعال و توجهات حضرت ولی عصر (عج) در انجام وظایف موفق باشید.»

از تجربه های مظفری می توان به فعالیت وی در سیما و صندوق بازنشستگی اشاره کرد.

در بخش دوم جلسه شورای مدیران معاونت صدا که با حضور حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی و نیز محمدمهدی رحمتی رئیس مرکز بسیج صدا و سیما و هیات همراه، برگزار شده بود، معارفه برادر بسیجی امیر بیات به عنوان فرمانده حوزه بسیج معاونت صدا صورت پذیرفت.

در حکم امیر بیات آمده است:

«نظر به تعهد، شایستگی و سوابق بسیجی و مدیریتی جنابعالی و با عنایت به هماهنگی های انجام شده با معاون محترم صدای سازمان به موجب این حکم برای مدت ۲ سال به عنوان «فرمانده حوزه بسیج معاونت صدا» منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوندمتعال، درپرتو منویات مقام عظمای ولایت و اهتمام به موارد زیر شاهد گسترش فرهنگ بسیج به ویژه ارتقای امید، آگاهی، دینداری، تقویت روحیه ایثار وپایمردی برای مقابله با دسیسه های دشمن خصوصاً در عرصه تهدیدات نرم و جنگ رسانه ای باشیم.

- برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی فعالیت پایگاه های بسیج شبکه ای رادیویی و حوزه ستادی معاونت صدا بر اساس ماموریت های ذاتی و تخصصی هر یک از آنها

- تلاش و اهتمام برای بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت های تولید و برنامه سازی شبکه های رادیوی د رجهت انتشار عطر دل انگیز اسلام ناب محمدی (ص)

- برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای ارزشیابی پایگاه های بسیج زیر مجموعه به منظور ابقا، ادغام و یا تاسیس پایگاه های بسیج جدید در حوزه ستادی و شبکه های رادیوی معاونت صدا با هماهنگی مدیر کل سازماندهی رده ها و مدیریت بازرسی و ارزشیابی بسیج

- ایجاد ساز و کار مناسب برای انتخاب، انتصاب و صدور احکام مسئولیت فرماندهان و اعضای شورای پایگاه های پین زیر مجموعه با هماهنگی مدیر کل سازماندهی رده ها و مدیریت بازرسی و ارزشیابی مرکز بسیج

- ایجاد ساز و کار مناسب برای جذب، سازماندهی و آموزش نیروهای متعهد و متخصص به ویژه در حوزه تولید برنامه ای رادیویی

- ایجاد ساز و کار مناسب برای سازماندهی اعضای بسیج در قالب حلقات صالحین و ایجاد بستر مناسب برای افزایش بصیرت دینی و انقلابی، ارتقای وحدت فرهنگ و انسجام سازمانی با هماهنگی مدیریت تعلیم و تربیت مرکز بسیج

- ایجاد بستر مناسب برای کمک به وحدت و انسجام همکاران سازمان در حوزه معاونت صدا و ستاد معاونت

- تشریک مساعی با سایر رده های بسیج سازمان برای تحقق ماموریت های ذاتی سازمان و ارتقای فرهنگ سازمانی، ارزش های اسلامی و انقلابی

- ارتقای سطح همکاری و هم افزایی بین پایگاه های بسیج شبکه های رادیویی برای تحقق رسالت و ماموریت های بسیج در حوزه معاونت صدا

توفیق جناب عالی را در پاسداری از ارزش های والای انقلاب اسلامی از خداوند متعال مسئلت دارم.»

از جمله سوابق فعالیت های بیات می توان به مدیر سابق اداری – مالی بسیج رسانه ملی، نماینده سابق گردان عاشورای بسیج سازمان، مدیر کل سازماندهی بسیج صدا و سیما اشاره کرد.

بیات همزمان با فرماندهی حوزه بسیج معاونت صدا، مدیر مالی و اداری این معاونت نیز هست.