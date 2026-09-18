به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه محلات اظهار کرد: یکی از مصادیق تلاش برای خدا، تلاش برای کسب علم است چنانچه این مهم از مسیر اصلی خود خارج شود، گرفتار آسیب‌هایی خواهد شد.

امام جمعه محلات گفت: حضرت معصومه(س) با وجود سن کم، از جایگاه علمی بسیار بالایی برخوردار بودند و یکی از شواهد آن، ماجرای گروهی از شیعیان است که برای پرسیدن سؤالات خود به مدینه آمدند، اما امام کاظم(ع) در شهر حضور نداشتند و حضرت معصومه(س) پاسخ سؤالات آنان را ارائه کردند.

حجت‌الاسلام ربانی گفت: مقام علمی حضرت معصومه(س) در کنار مقام معنوی و جایگاه شفاعت ایشان قابل توجه است و روایات متعددی درباره فضیلت زیارت آن حضرت و جایگاه ایشان در پیشگاه الهی وجود دارد.

وی افزود: امام صادق(ع)، امام رضا(ع) و امام جواد(ع) درباره فضیلت زیارت حضرت معصومه(س) و آشنایی با حق ایشان مطالبی بیان کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه والای این بانوی بزرگوار است.

حجت‌الاسلام ربانی گفت: دختران امروز باید شخصیت حضرت معصومه(س) را در زمینه تعلیم و تعلم و همچنین مقامات معنوی به عنوان الگوی خود قرار دهند و تلاش کنند ارزش‌های والایی را که در شخصیت آن حضرت جمع شده است، در زندگی خود به دست آورند.

امام جمعه محلات با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس گفت: یاد شهدای دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و آنچه امروز در حوزه قدرت نظامی و توان دفاعی کشور وجود دارد، حاصل تجربیات هشت سال دفاع مقدس است.

وی با اشاره به پیام سال ۱۳۶۷ امام خمینی(ره) موسوم به «منشور روحانیت» افزود: امام راحل در این پیام برخی تحلیل‌های نادرست درباره جنگ را رد کردند و درباره ماهیت دفاع مقدس و دستاوردهای آن مطالب مهمی بیان کردند.

حجت‌الاسلام ربانی گفت: امام خمینی(ره) در آن پیام تأکید کردند که جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام‌شدنی نیست و همچنین بر نقش شهادت، رشادت، ایثار، ازخودگذشتگی و صلابت مردم در دفاع مقدس تأکید داشتند.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) در بیان برکات دفاع مقدس به موضوعاتی از جمله تثبیت انقلاب، شناخت دوستان و دشمنان، خوداتکایی، شکستن ابهت قدرت‌های بزرگ، تقویت روحیه برادری و وطن‌دوستی و رشد صنایع نظامی اشاره کردند.

حجت‌الاسلام ربانی گفت: اکنون نیز باید نسبت به شبهاتی که درباره دفاع مقدس مطرح می‌شود هوشیار بود و سخنان و تحلیل‌های امام خمینی(ره) درباره ماهیت و آثار دفاع مقدس را مورد توجه قرار داد.

امام جمعه محلات با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: در میدان، توان دفاعی ، مقاومت و پایداری مردم و نیروهای نظامی کشور تجربه‌های مهمی را رقم زده و این تحولات بر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی اثر گذاشته است.

حجت‌الاسلام ربانی گفت: بخشی از این تحولات را باید در عرصه بین‌المللی نیز بررسی کرد، در برخی موضوعات، کشورهایی برخلاف خواست و فشار آمریکا مواضعی اتخاذ کرده‌اند و این مسئله نشان می‌دهد معادلات بین‌المللی پیچیده‌تر از گذشته شده است.

وی افزود: در موضوع فشارهای اقتصادی نیز برخی کشورها با وجود فشارهای آمریکا، حاضر به همراهی کامل با سیاست‌های واشنگتن نشدند و این موضوع از تغییراتی در مناسبات بین‌المللی حکایت دارد.

حجت‌الاسلام ربانی گفت: در شورای امنیت نیز در روزهای اخیر پیش‌نویسی از سوی آمریکا درباره تمدید مأموریت هیئت کارشناسان کمیته تحریم‌های ایران مطرح شد که روسیه و چین با آن مخالفت کردند و این موضوع را باید در چارچوب تحولات دیپلماتیک و کاهش یکجانبه‌گرایی در عرصه بین‌المللی مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به گزارش اخیر هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره حملات به ایران گفت: این هیئت درباره حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد اعلام کرده است که دلایل معقولی برای مسئول دانستن نیروهای آمریکایی وجود دارد و این حملات را در چارچوب حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار داده است.

حجت‌الاسلام ربانی گفت: اینکه یک هیئت بین‌المللی درباره حمله به اهداف غیرنظامی چنین گزارشی منتشر کند، نشان‌دهنده آن است که موضوع رفتار نظامی آمریکا در عرصه‌های حقوقی و بین‌المللی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

امام جمعه محلات با اشاره به برگزاری رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدایان ایران» گفت: حضور مردم و اعلام آمادگی آنان برای دفاع از کشور، بخش مهمی از قدرت ملی است و چنین حضوری می‌تواند در محاسبات دشمنان اثرگذار باشد.

حجت‌الاسلام ربانی گفت: چنانچه بخواهیم از شرارت‌ها و آسیب‌های توطئه‌های دشمنان و جنگ‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در امان بمانیم، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌ها حضور مردم است.

وی افزود: پایداری ملت ایران و حضور مردم در صحنه، از عوامل مهم در خنثی‌سازی توطئه‌ها است و باید این سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.