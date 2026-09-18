به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری، در خطبه های نمازجمعه این هفته سراوان با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت و صیانت از حقوق عمومی، خواستار برخورد قانونی با عوامل ناامنی و پاسخ‌گویی مسئولان در برابر کوتاهی و تخلف شد.

امام جمعه سراوان‌ با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت ملت‌ها اظهار کرد: نباید اجازه داد تبلیغات و روایت‌هایی که با هدف ایجاد ناامیدی در جامعه مطرح می‌شود، بر روحیه مردم اثر بگذارد؛ بلکه باید با شناخت واقعیت‌ها، حفظ امید و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، مسیر پیشرفت را دنبال کرد.

وی با اشاره به ولادت امام حسن عسکری (ع) و شرایط دشوار زندگی آن حضرت افزود: این شرایط نشان می‌دهد قرار گرفتن در تنگنا و محدودیت، مانع تحقق اراده الهی و شکل‌گیری تحولات بزرگ نیست؛ بنابراین جامعه نباید امید خود را در برابر فشارها و تبلیغات ناامیدکننده از دست بدهد.

حجت‌الاسلام بامری همچنین با اشاره به سالروز شهادت حضرت معصومه (س)، بر اهمیت توجه خانواده‌ها به تربیت دینی و اخلاقی نسل جوان تأکید کرد و گفت: آموزش تنها انتقال دانش نیست و تربیت و هدایت فرزندان نیز باید مورد توجه خانواده‌ها، مدارس و مجموعه‌های فرهنگی قرار گیرد.

وی افزود: خانواده‌ها باید نسبت به مسیر فکری، اخلاقی و اجتماعی فرزندان خود حساس باشند و با همکاری مجموعه‌های آموزشی و فرهنگی، از گرفتار شدن جوانان در آسیب‌های اجتماعی و مسیرهای انحرافی پیشگیری کنند.

امنیت مردم؛ خط قرمز و مطالبه عمومی

امام‌جمعه سراوان در ادامه با اشاره به برخی ناامنی‌ها و سرقت‌ها در شهر و استان اظهار کرد: امنیت مردم باید خط قرمز باشد و در برابر افرادی که به مال، جان و ناموس مردم تعرض می‌کنند، نباید مماشات صورت گیرد.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید با افرادی که امنیت مردم را تهدید می‌کنند، برخورد قانونی و قاطع داشته باشند و اجازه ندهند رفتارهای مجرمانه آرامش عمومی و امنیت خانواده‌ها را خدشه‌دار کند.

حجت‌الاسلام بامری همچنین با اشاره به ضرورت هوشیاری مردم در برابر تهدیدهای امنیتی، گفت: دشمن تلاش می‌کند از ظرفیت جوانان برای ایجاد ناامنی و انحراف در جامعه استفاده کند و خانواده‌ها باید نسبت به فرزندان خود مراقبت بیشتری داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی، مسئولیت مدیران را امانتی در قبال مردم دانست و بیان کرد: مسئولانی که در جایگاه خدمت قرار گرفته‌اند باید وظایف قانونی خود را با دقت و جدیت انجام دهند و در برابر تخلف و تضییع حقوق مردم سکوت نکنند.

امام‌جمعه سراوان تأکید کرد: مسئولان باید پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند و هرجا تخلف یا کوتاهی رخ می‌دهد، دستگاه‌های مسئول باید مطابق قانون برای اصلاح شرایط و صیانت از حقوق مردم اقدام کنند.

حجت‌الاسلام بامری در پایان مسئولیت را امانتی از سوی مردم دانست و بر تلاش مدیران برای حل مشکلات جامعه با احساس مسئولیت، دقت و تقوای الهی تأکید کرد.